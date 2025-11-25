Estatales

Ante la presidenta Sheinbaum, Américo refrenda compromiso con la Transformación

49 min ago
Menos de un minuto

Ciudad de México.- Noviembre 25 de 2025.- Al reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó el compromiso de Tamaulipas con la transformación que está cambiando la vida de nuestra gente.

“Tamaulipas avanza firme, de la mano de la presidenta y de su gobierno, trabajando juntos por un futuro con más oportunidades para todas y todos”, expresó el mandatario tamaulipeco, luego de su encuentro en Palacio Nacional.

El gobernador del Estado refirió que durante la reunión con la presidenta de México, dialogaron sobre los proyectos estratégicos que cuentan con todo el respaldo del Gobierno Federal y que fortalecerán al estado, garantizando que el bienestar y desarrollo llegue a cada rincón de Tamaulipas.

49 min ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Refuerza Américo Villarreal la entrega de apoyos sociales

52 min ago

Tamaulipas reafirma su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

57 min ago

Contribuye la UAT al desarrollo energético de Tamaulipas

7 horas ago

Firma Tamaulipas carta de colaboración con las Agencias de Energía del Norte

9 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button