Reforzará SET la estrategia de absorción en bachilleratos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2025.- Con el propósito de que el cien por ciento de las y los estudiantes que egresen de secundaria continúen sus estudios de bachillerato, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reforzará la estrategia de absorción para este nivel educativo, señaló su titular, Miguel Valdez García.

Explicó que, por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, la SET implementará la campaña “Sueña, Proyecta y Alcanza”, que consiste en acciones muy puntuales para impulsar que las y los adolescentes continúen estudiando en el nivel medio superior.

Indicó que la primera de ellas se trata de una encuesta para las madres y los padres de familia de este segmento escolar, con la idea de conocer sus inquietudes e incluso sugerencias sobre la educación de sus hijas e hijos.

Dijo que en Tamaulipas hay 14 subsistemas de educación media superior, en donde cada uno de ellos aplicaba su propio examen para ingresar, por lo que la segunda acción será la implementación de un examen diagnóstico igual para todas las escuelas.

“Ahora nos hemos puesto de acuerdo y le vamos a llamar examen diagnóstico porque no es una admisión; todos tienen el derecho a seguir en la preparatoria, y la idea de unificar es poder ordenar y ofrecer más espacios de manera organizada en las preparatorias”, enfatizó.

Mientras que la tercera acción será visitar todas las secundarias para mostrarles a las y los estudiantes, de manera dinámica y con el uso de tecnología, la variedad de oferta educativa que tienen en sus respectivas regiones y motivarlos para que sigan estudiando.

Detalló que la absorción se refiere al porcentaje de estudiantes que egresan de un nivel educativo e ingresan al siguiente. Recordó que, hace tres años, al iniciar la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, la absorción en la media superior en Tamaulipas era del 88 por ciento y, actualmente, es del 95 por ciento.

“La verdad es que son 7 puntos porcentuales muy positivos; por eso hay que concientizar a las madres y los padres de familia, ya que ahora es una obligación de los papás llevarlos a la media superior. Es un derecho constitucional que tienen todas y todos los alumnos”, reforzó.

Valdez García resaltó que en Tamaulipas se cuenta con los espacios para el 100 por ciento de cobertura en el nivel medio superior, gracias al respaldo del Gobierno Federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que destinó los recursos para la construcción de nuevos planteles, y al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya.