Reconoce gobernador al equipo de Protección Civil y a Servicios Aéreos de Tamaulipas

Elogia Américo Villarreal el apoyo oportuno que rescatistas brindaron a familias de Hidalgo y Veracruz afectadas durante las recientes lluvias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2025.- Tras subrayar que los mejores resultados se logran “cuando trabajamos juntos con un fin humanista”, el gobernador Américo Villarreal Anaya reconoció la labor del equipo de Servicios Aéreos de Tamaulipas y del personal operativo y administrativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, cuya participación fue clave para brindar apoyo oportuno a familias de Hidalgo y Veracruz afectadas durante las recientes lluvias.

En la Ceremonia de Honores a la Bandera realizada en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal destacó el espíritu de servicio del personal que brindó este apoyo: “Queríamos hacer significativo el reconocimiento a los servicios aéreos de Tamaulipas, que independientemente de cumplir con su labor diaria, se han significado desde el punto de vista humanista”, señaló.

“También la voluntad de los tamaulipecos y tamaulipecas que a través de muchas instancias y principalmente también el DIF Tamaulipas, hubo una gran recolección de víveres y enseres que se enviaron a Veracruz e Hidalgo, así como equipo de construcción para despejar los caminos para poder llegar y llevarles alimentos, agua y medicamentos a nuestros hermanos que habían quedado aislados”, dijo.

Asimismo, se refirió al esfuerzo realizado durante su administración para recuperar la operatividad del parque aéreo estatal, que recibió en condiciones precarias y que está listo para dar servicio a las y los tamaulipecos.

Durante la mencionada emergencia, el personal de Servicios Aéreos de Tamaulipas realizó un despliegue sin precedentes, ya que mediante un puente aéreo se realizaron 200 aterrizajes —muchos en zonas de difícil acceso— a lo largo de 64 horas de vuelo y 20 días de trabajo ininterrumpido. En ese periodo trasladaron aproximadamente 2 mil despensas, 2,567 litros de agua, 80 colchonetas y 770 cobijas, además de movilizar a elementos militares y personal federal para reforzar las labores en tierra.

Pero su labor más valiosa fue la atención a la vida humana: evacuaron a siete personas vulnerables, trasladaron a dos mujeres embarazadas en situación crítica, rescataron a un adulto mayor y, en una operación contrarreloj, pusieron a salvo a un bebé de apenas dos meses con neumonía aguda. Sus aeronaves llevaron auxilio a comunidades como Ilamatlán, Zacualpan, Zontecomatlán, Texcatepec, Ixhuatlán de Madero y Tlachichilco.

Tras la proyección de un video donde la directora de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, a nombre de la gobernadora Rocío Nahle da un reconocimiento al pueblo de Tamaulipas, por las labores de auxilio prestadas, el mandatario entregó litografías enviadas por la gobernadora al capitán Marcelo Israel Peña y al técnico auxiliar Fidel Eduardo Castro.

Aquí, el secretario general de Gobierno, Héctor Joél Villegas González destacó que el gobernador Villarreal Anaya, “ha fortalecido esta noble institución con insumos, vehículos y equipo para que el personal esté en condiciones de salvaguardar el bienestar de las y los tamaulipecos, sus bienes y su entorno”, además de que el personal de la Coordinación de Protección Civil, se capacita permanentemente en la mejora continua de habilidades.

Por su parte, el capitán Marcelo Israel Peña, señaló: “representar a nuestra institución y ondear la bandera de Protección Civil de Tamaulipas en un estado hermano como Veracruz, fue un privilegio llevar esperanza, alimento, agua, y abrigo”. Asimismo, agradeció al gobernador Américo Villarreal por los recursos oportunos asignados para el mantenimiento y adiestramiento de las aeronaves, con las que pueden volar seguros y en condiciones óptimas, siempre listos para servir ante inundaciones, incendios forestales y rescates aéreos.