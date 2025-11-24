Mantiene Gobierno del Estado su compromiso de llevar obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2025.- El Gobierno del Estado bajo el liderazgo del doctor Américo Villarreal Anaya, en el ejercicio fiscal anual del 2026, seguirá llevando obra pública a los 43 municipios de Tamaulipas.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya indicó que, en el siguiente año, el compromiso con la ciudadanía, es darle continuidad a la infraestructura estatal, con una propuesta presupuestal alrededor de 4 mil millones de pesos.

“Esperamos trabajar con una inversión similar a la del 2023 y 2024, con la cual, seguiremos ejecutando obra pública en todas las regiones del estado llevando a cabo proyectos en infraestructura de salud, educación, deportiva, carretera entre otros rubros que también son importantes para la transformación de Tamaulipas”, apuntó el titular de la dependencia estatal.

Agregó que este volumen de recursos refleja el compromiso de la actual administración por impulsar la infraestructura y las obras públicas en zonas tanto urbanas como rurales. Estos recursos permitirán dar continuidad a los proyectos ya iniciados y concretar nuevas iniciativas orientadas al desarrollo social, la movilidad, crecimiento urbano y la calidad de vida de la población tamaulipeca.