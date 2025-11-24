Fortalece Secretaría de Desarrollo Rural el proyecto de sorgo blanco 

González, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2025.- En continuidad con las acciones del Proyecto de Sorgo Blanco, se llevó a cabo un recorrido técnico por diversas localidades del municipio de González, donde durante septiembre y principios de octubre se establecieron lotes comerciales con la participación de productores locales.

El director de Agronegocios, Guillermo Rodolfo Macbeath Fernández, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, informó que se visitaron 11 lotes ubicados en los ejidos El Centauro, Rosillo, Graciano Sánchez, Magiscatzin, Estación Manuel y la Colonia Menonita Campo Verde.

Durante el recorrido se constató que, tras las aplicaciones de insecticidas enfocadas al control de la mosca midge, los lotes tratados mediante aplicación aérea realizada al menos en tres ocasiones presentan excelentes resultados, reflejados en el adecuado desarrollo de las plantas y el control eficaz de la plaga.

Asimismo, se recomendó a los productores mantener una vigilancia constante para prevenir la presencia de otras plagas como la chinche café y el gusano telarañero, aplicando los productos pertinentes en caso de ser necesario a fin de asegurar el rendimiento de los cultivos.

“Los lotes que ya se encuentran en fase de engrane llegaran a buena cosecha, estimándose una producción aproximada de 300 a 400 toneladas de grano, proyectada para los meses de diciembre y enero.”, señaló Macbeath Fernández.

Por último, dijo que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura reitera su compromiso con el fortalecimiento del campo tamaulipeco y continuará brindando acompañamiento técnico a los productores para asegurar el éxito del proyecto y fomentar nuevas oportunidades agrícolas en la región.