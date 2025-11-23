DIF Tamaulipas acerca alimentos saludables y a bajo costo a las familias de San Fernando

-Hortalizas, filete de pescado y artículos de la canasta básica fueron ofrecidos a precios subsidiados, impulsando al mismo tiempo a productores agrícolas y pesqueros de la región

San Fernando, Tamaulipas.– Noviembre 23 de 2025.- Para respaldar a familias en situación de vulnerabilidad y fortalecer el consumo local, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó hasta este municipio la Feria de Alimentos “Come bien, Vive bien”, que reunió a pobladores de la cabecera municipal y comunidades aledañas.

Durante el encuentro, la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, destacó el compromiso del Gobierno del Estado con la alimentación digna de las familias tamaulipecas.

“Estamos muy contentos de estar en San Fernando y traerles esta Feria de Alimentos con 17 productos de la canasta básica, más 3 productos perecederos como el arroz, la harina de maíz y el aceite, junto a 2 kilos de filete de pescado para cada uno de ustedes; todos estos productos son subsidiados en un 70% por el Gobierno del Estado, por el doctor Américo Villarreal y la doctora María de Villarreal”, mencionó en su mensaje la directora general del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala.

Las y los asistentes adquirieron acelga, betabel, brócoli, calabaza, cebolla, chile, chorizo, cilantro, elote, frijol, limón, nopal, queso, repollo, tomate, tomatillo verde, zanahoria, así como productos básicos y pescado, a precios muy accesibles. Cada artículo fue cultivado, producido o procesado por trabajadoras y trabajadores de las tres regiones del estado, lo que dio un impulso directo a la economía rural y al fortalecimiento de las cadenas locales.

Un gesto que dio calidez a la jornada fue la entrega de bolsas elaboradas por personas que participan en la Casa Club del Adulto Mayor y en los Centros para el Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF). Cada pieza fue confeccionada a mano, con materiales duraderos que las familias podrán reutilizar, reflejando el esfuerzo y dedicación de quienes integran estos espacios comunitarios.

Los Mensajeros de Paz continúan recorriendo los 43 municipios para acercar apoyos y servicios que mejoren la calidad de vida de las familias, llevando no solo beneficios alimentarios, sino también cercanía y acompañamiento a cada comunidad que visitan.