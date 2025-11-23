Avanza segunda línea del Acueducto “Guadalupe Victoria” en la capital de Tamaulipas

Gestionada por el gobernador Américo Villarreal, es una de las inversiones hidráulicas más relevantes para la ciudad en las últimas décadas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 22 de 2025.- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), del Gobierno de México, continúa avanzando en la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, un proyecto cristalizado gracias a las gestiones y el acompañamiento permanente del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado ante la Federación diversos proyectos que fortalecen la infraestructura hidráulica de Tamaulipas.

De acuerdo con el informe técnico más reciente de CONAGUA, la obra registra avances importantes en sus dos frentes principales. El Tramo I, comprendido desde la Obra de Toma hasta la Planta de Rebombeo 1, tiene un 25% de avance físico, mientras que el Tramo II, que continúa desde Planta de Rebombeo 1 al Tanque de Entrega, alcanza más del 30%, reflejando un progreso sostenido en actividades como suministro e instalación de tubería, excavaciones y trabajos de terracería, consolidando al proyecto como una de las inversiones hidráulicas más relevantes para la capital en las últimas décadas.

Actualmente, la primera línea del acueducto permite bombear alrededor de 750 litros por segundo, capacidad que resulta insuficiente para cubrir la demanda actual y futura de la ciudad. Con la entrada en operación de esta segunda línea, la capacidad incrementará hasta 1,500 litros por segundo, lo que permitirá estabilizar el servicio, reducir la intermitencia y mejorar la distribución en sectores que históricamente han presentado variaciones en el suministro del vital líquido.

Este esfuerzo conjunto entre Federación y Estado fortalece la infraestructura hidráulica de Ciudad Victoria y permite brindar soluciones a largo plazo con mayor seguridad en el abasto, mejor calidad de vida para las familias y mejores condiciones para el crecimiento social, urbano y económico de la región.