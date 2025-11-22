Estatales

Invitan a disfrutar de la noche de estrellas en el planetario victorense

39 min ago
1 minuto de lectura

-Con entrada libre, el próximo sábado 29 de noviembre podrás disfrutar y conocer más del maravilloso cosmos en familia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 22 de 2025.- El Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” te invita a vivir una experiencia inolvidable, el próximo sábado 29 de noviembre de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, en el gran maratón astronómica de la “Noche de Estrellas”.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que “En el gobierno de Américo Villarreal Anaya, el humanismo nos guía, la familia nos une y la sociedad participa activamente“.

Refirió que por ello, se trabaja en forma permanente generando estrategias e implementando acciones que se traduzcan en fortalecer el tejido social con una sociedad participativa y colaborativa.

“Más que una simple observación del cielo, será una verdadera fiesta de la ciencia, donde niñas, niños, adultos y abuelitos, podrán maravillarse con el universo a través del telescopio, talleres interactivos, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más”, explicó el funcionario estatal.

Además, habrá películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras interacciones más, impulsando el conocimiento de una manera divertida y en familia, tal como se hace en los recintos bajo el resguardo de la Comisión.

Reiteró que el evento se celebrará de 17:00 a 22:00 horas, en el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria, a un costado del Museo Tamux y la entrada será gratuita.

 

39 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

39 aspirantes cumplen requisitos para participar en el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado

33 min ago

Nuevas estrategias productivas fortalecen la economía rural en Tamaulipas

49 min ago

Gobierno de Américo amplía y remodela Centro de Rehabilitación y Educación Especial

54 min ago

Celebran Gala de Navidad Familia UAT 2025

5 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button