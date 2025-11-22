Invitan a disfrutar de la noche de estrellas en el planetario victorense

-Con entrada libre, el próximo sábado 29 de noviembre podrás disfrutar y conocer más del maravilloso cosmos en familia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 22 de 2025.- El Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” te invita a vivir una experiencia inolvidable, el próximo sábado 29 de noviembre de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche, en el gran maratón astronómica de la “Noche de Estrellas”.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó que “En el gobierno de Américo Villarreal Anaya, el humanismo nos guía, la familia nos une y la sociedad participa activamente“.

Refirió que por ello, se trabaja en forma permanente generando estrategias e implementando acciones que se traduzcan en fortalecer el tejido social con una sociedad participativa y colaborativa.

“Más que una simple observación del cielo, será una verdadera fiesta de la ciencia, donde niñas, niños, adultos y abuelitos, podrán maravillarse con el universo a través del telescopio, talleres interactivos, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más”, explicó el funcionario estatal.

Además, habrá películas, recorridos guiados, juegos, artesanías, entre otras interacciones más, impulsando el conocimiento de una manera divertida y en familia, tal como se hace en los recintos bajo el resguardo de la Comisión.

Reiteró que el evento se celebrará de 17:00 a 22:00 horas, en el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal” de Ciudad Victoria, a un costado del Museo Tamux y la entrada será gratuita.