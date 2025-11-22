Estatales

Gobierno de Américo amplía y remodela Centro de Rehabilitación y Educación Especial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 22 de 2025.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, puso en marcha a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) la ampliación, remodelación y rehabilitación de instalaciones eléctricas y sistema de aire acondicionado del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Ciudad Victoria, con una inversión superior a los 25 millones de pesos (MDP).

El secretario Pedro Cepeda Anaya, apuntó que han destinado 16 MDP para los trabajos de ampliación y remodelación del CREE, además de 9 MDP en la rehabilitación eléctrica y de aire acondicionado con el objetivo de fortalecer los servicios de atención terapéutica que brinda cobertura a niñas, niños y adultos que requieren rehabilitación física o apoyo en su desarrollo integral.

“El proyecto incluye la construcción del nuevo edificio de hidroterapia el cual contará con una alberca de mayor capacidad para hasta 8 pacientes simultáneos, equipada con hidromasaje, turbina de nado, bicicleta estática, tinas hidro-faciales, módulo médico, baños completos y control de acceso, superando ampliamente las limitaciones del espacio actual”, informó el titular de la dependencia estatal.

Agregó que, con estas acciones, la actual administración gubernamental reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas al bienestar social y al desarrollo inclusivo, garantizando que más familias tamaulipecas tengan acceso a servicios de salud y rehabilitación dignos y eficientes.

