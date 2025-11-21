Reconoce Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez éxito de Torneo de Pesca “Américo Villarreal Santiago”

Al asistir como anfitriona en Soto la Marina del LXXII Torneo Internacional de Pesca de Corvina y Especies Varias “Lic. Américo Villarreal Santiago”, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez reconoció el éxito del evento deportivo que logró un registro de más de 3,800 cañas, la más alta registrada en anteriores torneos.

Dijo la Alcaldesa, que dicho torneo fortalece la tradición de la pesca y que además da un impulso importante al turismo y a la economía local, consolidando a La Pesca como un destino turístico cada vez más reconocido, “agradezco a todas y todos los participantes y al equipo organizador por hacer posible esta gran jornada;”, dijo en su mensaje la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez.

Asimismo, expresó su agradecimiento al Lic. Américo Villarreal Santiago, por su respaldo y compromiso con el crecimiento de Soto la Marina, ratificando su compromiso de seguir trabajando para que el municipio siga creciendo y mostrando lo mejor de su gente.