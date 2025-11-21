Realizará Gobierno de Soto la Marina jornada de esterilización de mascotas

Porque tener una mascota es una gran responsabilidad y buscando evitar la reproducción sin control de perros y gatos, el Gobierno de Soto la Marina llevará a cabo una jornada de esterilización en dos etapas, para lo cual se lleva a cabo un registro limitado en la unidad médica del Ayuntamiento.

Las cirugías se llevarán a cabo del 24 al 27 del presente mes de noviembre y del 1 al 6 de diciembre.

Entre los requisitos para la cirugía en el caso de mascotas hembras son; tener edad de más de 6 meses, no lactante, no gestante, no en celo, ayuno de 20 horas y libres de garrapatas y pulgas; en el caso de mascotas machos los requisitos son; ayuno de 15 horas y libre de garrapatas.

También se da a conocer que durante esa jornada se llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra la rabia a perros y gatos.