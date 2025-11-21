Llegan apoyos sociales a Burgos y Cruillas

Burgos, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2025.- Tras resaltar el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya en la implementación de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables de la entidad, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González hizo entrega de apoyos sociales a los beneficiarios de los programas “Transformando tu Comunidad” y “Atención Ciudadana para el Bienestar”, en una gira de trabajo realizada en los municipios de Cruillas y Burgos.

Primeramente, en la cabecera municipal de Cruillas, Casas González dijo a los presentes que de acuerdo con la agenda de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya mantiene y aumenta los programas sociales en favor de las familias vulnerables.

En este sentido y ante la presidenta municipal de Cruillas, Diana Vanessa Leal López, anunció la próxima cobertura del servicio de energía eléctrica, bien sea a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad o por medio de los sistemas aislados que son las celdas fotovoltaicas, un programa que contempla a todas las comunidades del estado, de tal manera que se tendrá cobertura al 100 por ciento antes de que concluya la presente administración gubernamental.

También informó de la indicación del gobernador para que se incremente el número de beneficiarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, el cual actualmente llega a 395 familias de Cruillas y a más de 284 mil 700 personas en su padrón estatal, mismo que pasará a una cifra mayor tras el levantamiento del censo de las familias que lo requieren, una acción que se repetirá en todos los municipios del estado.

Ante las y los beneficiarios y otras autoridades presentes, se hizo entrega de 25 tinacos, paquetes alimentarios y cobijas, para posteriormente trasladarse al ejido Lázaro Cárdenas del municipio de Burgos, a donde se llevaron de 50 paquetes alimentarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, así como 25 tinacos del programa “Atención Ciudadana para el Bienestar Social”.

En esta comunidad ejidal, la bienvenida estuvo a cargo del presidente municipal de Burgos, Marco Polo Garza Martínez, quien junto a la comunidad educativa de la Escuela Primaria “Cap. Emilio Carranza de Burgos” y beneficiarios de los programas sociales, participó de la supervisión de actividades del programa “Empleando Bienestar”, efectuada por la titular de SEBIEN Silvia Casas González.

En esta jornada estuvieron presentes Héctor Flavio Hernández, gestor de Bienestar de la SEBIEN; Cruz Salinas Pérez, director regional; José Valentín Vélez Cantú, delegado de los municipios de San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas; los enlaces del DIF Cruillas, Alhelí Dávila Adame y de Burgos, Lizeth González Robles, respectivamente y Carmen García, directora de la Escuela Primaria “Cap. Emilio Carranza de Burgos”.