Hillel Padrón Cruz, pesqueño con sueño de sobresalir como un gran portero

Con el sueño de ser un gran portero, el pesqueño Hillel Padrón Cruz de apenas 11 años años de edad, pone el mejor de sus empeños como guardameta del equipo “Titanes”.

Su amor al deporte del balompié, tiene como mayor deseo ser un excelente arquero en la vida.

Y en este sueño, Hillel tiene todo el apoyo de sus padres, Marcela Cruz Jasso y Gilberto padrón, así como de toda su familia, quienes de una u otra manera lo motivan durante sus participaciones futbolísticas, para que cada día sea mejor y alcance la meta que se ha propuesto.

Felicidades a Hillel, un ejemplo de disciplina para ser un gran portero