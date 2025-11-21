Deportes

Hillel Padrón Cruz, pesqueño con sueño de sobresalir como un gran portero

28 min ago
Menos de un minuto

Con el sueño de ser un gran portero, el pesqueño Hillel Padrón Cruz de apenas 11 años años de edad, pone el mejor de sus empeños como guardameta del equipo “Titanes”.

Su amor al deporte del balompié, tiene como mayor deseo ser un excelente arquero en la vida.

Y en este sueño, Hillel tiene todo el apoyo de sus padres, Marcela Cruz Jasso y Gilberto padrón, así como de toda su familia, quienes de una u otra manera lo motivan durante sus participaciones futbolísticas, para que cada día sea mejor y alcance la meta que se ha propuesto.

Felicidades a Hillel, un ejemplo de disciplina para ser un gran portero

28 min ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Incrementa la UAT participación de estudiantes en programas deportivos

1 semana ago

Judoca de la UAT conquista medalla de oro en la Supercopa de España

1 semana ago

Realiza la UAT con éxito carrera pedestre en Valle Hermoso

2 semanas ago

Dos medallas más para Tamaulipas y México en los Juegos Parapanamericanos Junior 2025

2 semanas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button