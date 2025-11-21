Locales

Gana Tamaulipas primer lugar en canto con el Profr. Andrés Medellín Manzano en concurso en Chihuahua

Participando como parte de la Delegación Tamaulipas de  las Misiones, el Profr. Andrés Medellín Manzano,  obtuvo primer lugar en canto dentro del marco de la celebración del 102 Aniversario de las Misiones Culturales que se llevó a cabo en el Estado de Chihuahua.

El evento en el que también se llevó a cabo el Primer  Congreso Nacional Pedagógico de Misiones Culturales, tuvo lugar en las instalaciones de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde participaron delegaciones de diversas entidades de la república.

Cabe hacer mención que también el Profr. Andrés Medellín Manzano tuvo una destacada participación en la disciplina artística de danza, así como en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo en ese congreso nacional de Misiones Culturales.

“Es para mí un orgullo haber obtenido el primer lugar en canto representando a Tamaulipas”, refirió el Profr. Andrés Medellín Manzano, al dar a conocer la participación de la Delegación Tamaulipas en esos eventos nacionales de las Misiones Culturales.

 

