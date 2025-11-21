Locales

Gallardía, elegancia y coordinación mostraron estudiantes del COBAT 16 en el desfile revolucionario

39 min ago
1 minuto de lectura

Gallardía y elegancia, mostraron los alumnos del COBAT 16 Soto la Marina durante su participación en la parada cívica que con motivo del 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se llevó a cabo en esta población este pasado 20 de noviembre.

Alumnos del COBAT 16 encabezados por la Directora, Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, y personal del plantel coordinaron la participación de contingente el desfile, que son actividades que se impulsan en el plantel para fomentar, la historia, el civismo y no olvidar las acciones, que como la Revolución Mexicana, trajeron una serie de cambios en beneficio del país y de la sociedad en su conjunto.

Los estudiantes del COBAT 16 lucieron hermoso vestuario escenificando a personajes de la historia, así como a las adelitas y los revolucionarios, sin faltar la botarga que identifica a la institución de nivel media superior y también la Señorita COBAT 2025 y el Rey.

