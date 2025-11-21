Exitoso el Torneo de Pesca “Américo Villarreal Santiago”

Con gran éxito se llevó a cabo el LXXII Torneo de Pesca de Corvina y Especies Varias “Lic. Américo Villarreal Santiago”, que en su segunda edición, se llevó a cabo el 15 y 16 del presente mes de noviembre en la Playa de La Pesca, por parte del Club de Tiro y Caza Pesca Tamatán, A.C., de manera coordinada con la Comisión de Caza y Pesca del Gobierno de Tamaulipas.

Fue un evento histórico, ya que se rompió el récord del año anterior, registrando poco más de 3,800 cañas y que generó una importante derrama económica tanto para los prestadores de servicios del Poblado La Pesca, como para la cabecera de Soto la Marina.

En el evento de premiación, donde se contó con la presencia de la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez como anfitriona, por supuesto que estuvo presente el Lic. Américo Villarreal Santiago, así como el Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca y el Presidente Club Tamatán, Lic. Luis Eduardo García Reyes, entre otros invitados.

El Lic. Américo Villarreal Santiago reconoció el trabajo del Lic. Luis Eduardo García Reyes, calificándolo como un firme aliado en la promoción de la pesca deportiva en el estado y agradeció a todas y todos los participantes que hicieron un éxito total en Playa La Pesca, el torneo que llevó su nombre.

Durante su mensaje, Villarreal Santiago destacó el trabajo realizado este año en playas y presas tamaulipecas, donde la participación ha ido en aumento gracias a la organización y al liderazgo de promotores como Luis García.

“Este cierre es el broche de oro a un año de esfuerzo, reconocemos el liderazgo de nuestro amigo Luis y estamos para apoyarlo porque la pesca deportiva en Tamaulipas tiene que seguir creciendo”, afirmó.