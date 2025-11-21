Encabezó la presidenta municipal Glynnis Jiménez Vázquez la ceremonia cívica y el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

La presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, acompañada por funcionarios y personal de la administración municipal, autoridades educativas y seguridad, entre otras, encabezó el desfile que por el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo este pasado 20 de noviembre, con una entusiasta participación de estudiantes de los niveles de pre-escolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

El evento inició con una ceremonia cívica en la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas”, donde se contó con la participación de la escolta y banda de guerra del Sector Naval La Pesca, en la que la Alcaldesa recibió el lábaro patrio para ser izado en el asta bandera de dicho espacio.

Durante la ceremonia en la que después de los honores y el juramento a la bandera, así como la entonación del Himno Nacional Mexicano y el Canto a Tamaulipas, la alumna Andrea Monserrat Morales Hernández, alumna de la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” tuvo a su cargo la reseña histórica sobre el inicio de la revolución mexicana.

También hizo uso de la palabra la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, quien reconoció la trascendencia de recordar tan importante fecha como lo es el 20 de noviembre, en la que hombres y mujeres valientes lucharon por un México más justo.

Destacó asimismo la decidida y entusiasta participación de los estudiantes de todos los niveles, junto a sus maestras y maestros, así como la sociedad en general en este desfile cívico, demostrando la unidad y fortalecimiento de las raíces de nuestro país.

Tras la conclusión de la ceremonia cívica, la Alcaldesa desfiló hasta la plaza principal, donde presenció la participación de cada uno de los planteles educativos que participaron en el desfile, así como del grupo de charrería integrado por jovencitas que gustan de la práctica del deporte de la escaramuza, como son las “Alazanas” de Soto la Marina, pero también de un numeroso grupo de cabalgantes que nunca han faltado en los desfiles y mucho menos en este de la revolución mexicana, con cuyas participaciones concluyó esta parada cívica.

Cabe hacer mención que en este evento cívico se contó con la asistencia de representantes del Sector Naval La Pesca, de la Guardia Nacional y Guardia Estatal, así como de autoridades educativas a nivel estatal y local.