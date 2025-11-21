Locales

Eligen el Comité Seccional 1302 de MORENA en Soto la Marina

31 min ago
1 minuto de lectura

El pasado domingo 16 de noviembre se llevó a cabo la asamblea donde fue elegido el Comité Seccional 1302 de la zona rural de Soto la Marina.

El Lic. Juan Jesús Hernández Torres cumpliendo su encomienda como Mentor y el apoyo de la Coordinadora de Organización Territorial, Dora Alicia Martínez Catarina, organizó la última asamblea de las 8 que le asignaron y tomó la protesta a los integrantes de dicho Comité Seccional.

“De esta manera hemos cumplido con la encomienda de integrar 8 de los 24 Comités Seccionales de MORENA en Soto la Marina”, indicó el Lic. Juan Jesús Hernández Torres, quien refiere que la militancia guinda a través de estos comités, tendrá una participación directa no solo en la actividad política partidista, sino también en la de sus comunidades.

