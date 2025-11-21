Estatales

Brinda SABG capacitación de ética en el servicio público

36 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 21 de 2025.- En cumplimiento a los principios que rigen el servicio público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, por medio de la Dirección de Investigación y Anticorrupción, impartió la conferencia virtual “La Ética en el Servicio Público”, actividad que fue dirigida a las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas.

La capacitación conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, el Código de Ética del Poder Ejecutivo y demás disposiciones aplicables, tuvo como objetivo fortalecer la conducta ética en el ejercicio público, además, se promovió el compromiso con los valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Durante la sesión, se abordaron principios de integridad y ética pública, así como el marco normativo que orienta el actuar de las personas servidoras públicas, enfatizando la importancia de tomar decisiones responsables, administrar recursos con transparencia y brindar atención ciudadana con vocación de servicio.

Con este ejercicio, Norma Angelica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción, reafirma el compromiso institucional de fomentar una cultura de legalidad y confianza, fortaleciendo el respeto al marco jurídico vigente y el servicio a la comunidad.

36 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Anuncia la UAT jornada de entrega gratuita de 70 mil lentes

21 min ago

Logra Tamaulipas avances para agilizar el programa Crédito Cosechando Soberanía

39 min ago

Llegan apoyos sociales a Burgos y Cruillas

43 min ago

Suman esfuerzos Salud e IMSS-Bienestar para mejor servicio y atención médica

17 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button