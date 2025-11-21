Brinda SABG capacitación de ética en el servicio público

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 21 de 2025.- En cumplimiento a los principios que rigen el servicio público, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, por medio de la Dirección de Investigación y Anticorrupción, impartió la conferencia virtual “La Ética en el Servicio Público”, actividad que fue dirigida a las personas servidoras públicas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas.

La capacitación conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, el Código de Ética del Poder Ejecutivo y demás disposiciones aplicables, tuvo como objetivo fortalecer la conducta ética en el ejercicio público, además, se promovió el compromiso con los valores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Durante la sesión, se abordaron principios de integridad y ética pública, así como el marco normativo que orienta el actuar de las personas servidoras públicas, enfatizando la importancia de tomar decisiones responsables, administrar recursos con transparencia y brindar atención ciudadana con vocación de servicio.

Con este ejercicio, Norma Angelica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción, reafirma el compromiso institucional de fomentar una cultura de legalidad y confianza, fortaleciendo el respeto al marco jurídico vigente y el servicio a la comunidad.