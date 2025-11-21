Brillante participación del CBTA 271 en el desfile de la revolución

Brillante fue la participación de estudiantes del CBTA 271 Soto la Marina, que bajo la coordinación de la dirección del plantel y el apoyo del personal, tuvieron en el desfile que para celebrar el 115 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se llevó a cabo este pasado jueves 20 de noviembre, organizado por el Gobierno de Soto la Marina que preside la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez.

Con su banderín, la escolta y la banda de guerra, alumnas y alumnos del CBTA 271 presentaron pirámides y cuadros revolucionarios, para de esta manera recordar el movimiento armado de 1910.

El colorido de la vestimenta propia de la época de la revolución, representando a las Adelitas y a los revolucionarios, así como a damas y caballeros de la alta alcurnia de ese tiempo los alumnos, destacaron en su participación, al igual que las pirámides humanas realizadas tanto por los varones como por la jovencitas, lo que les valió el reconocimiento con aplausos por parte de la concurrencia y miembros del presidium.