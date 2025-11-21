Brillante desfile por el 115 aniversario de la revolución en el Poblado La Pesca

Brillante resultó el desfile que por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana se llevó a cabo la mañana de este jueves 20 de noviembre el Poblado La Pesca.

En esta parada cívica participaron los plantes de educación básica de la comunidad, así como el jardín de niños y primaria de la Colonia ” Miguel de la Madrid” y también alumnos de la Misión Cultural Rural 11F a cargo del Profr. Andrés Medellín Manzano.

Asistió al desfile el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Sergio Ruiz Balandrano con la representación de la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jimenez Vazquez.

La comunidad de La Pesca participó con mucho entusiasmo para disfrutar de la participación de niños, jóvenes y adultos en este que fue un gran desfile.

Los planteles participantes son:

Jardines de Niños: Fray Pedro de Gante y

Jean Piaget.

Primarias: Mártires de la Revolución, Marte R. Gómez y Enrique C. Rebsamen.

Secundaria Técnica No. 75

Cemsadet No. 12 La Pesca

Misión Cultural Rural No. 11F.