Presenta Tamaulipas propuesta integral para modernizar el campo tamaulipeco

Ciudad de México.- Noviembre 20 de 2025.- El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, participó en la reunión de análisis sobre la situación actual del campo mexicano y los retos que enfrenta, encabezada por la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz y el senador José Sabino Herrera Dagdug de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

El encuentro reunió a titulares de Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Administración del Agua de diversas entidades federativas, con el propósito de fortalecer el diálogo institucional y proponer estrategias para el desarrollo rural del país.

Durante su intervención, el secretario Varela Flores presentó cinco temas fundamentales para impulsar el crecimiento del campo tamaulipeco y avanzar hacia una mayor eficiencia hídrica y seguridad alimentaria.

Entre los asuntos prioritarios destacó: Estrategias de colaboración institucional para incrementar la producción agroalimentaria, Uso racional y eficiente del agua en la agricultura, Innovación tecnológica y sostenibilidad en el desarrollo rural y Aprovechamiento sustentable de energía en el sector agroalimentario.

El titular de la dependencia enfatizó la importancia de modificar las normas de biocombustibles, con el objetivo de que el sorgo pueda ser utilizado para la producción de etanol, ya que la regulación vigente no lo permite. Asimismo, subrayó la necesidad de revisar el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia agropecuaria, con el fin de fortalecer la ruta hacia la soberanía alimentaria nacional.

Varela Flores destacó también la favorable recepción del Programa de Tecnificación de Riego en los Distritos 025 y 026, anunciado este año por la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que, aunque esta medida debió implementarse décadas atrás, representa un paso firme hacia la modernización del riego agrícola en México.

“En Tamaulipas ya iniciamos la transformación: en 2024 tecnificamos predios con superficies de hasta cinco hectáreas y para 2026 se ha propuesto un nuevo programa que permitirá modernizar aún más los sistemas de riego, incorporando energía fotovoltaica para la operación de equipos de bombeo”, puntualizó.

Finalmente, el secretario reiteró que las políticas públicas agropecuarias deben garantizar libertad y seguridad a los productores, además de asegurar el abasto nacional de alimentos, privilegiando que la mayor parte de la producción se genere dentro del territorio mexicano.

Durante el encuentro también estuvieron presentes, Walter Julián Ángel Jiménez, secretario de Energía; Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; Juan Báez Rodríguez, asesor de la secretaría; Perfecto Solís Alanís, director de Vinculación Institucional.