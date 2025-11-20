Estatales

Instalados siete Consejos de Turismo Municipal en Tamaulipas

-Gobierno del Estado, apuntala acciones y estrategias para proyectar el turismo a nivel nacional e internacional

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2025.- Siguiendo la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, aceleramos la instalación de los Consejos Municipales de Turismo, para atraer más visitantes, inversión, derrama económica y prosperidad, señaló el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez.

Informó que hasta este jueves, van siete Consejos Consultivos de Turismo Municipales instalados en Tamaulipas; el más reciente fue el del municipio de Altamira con su presidente municipal, Armando Martínez Manriquez.

Los municipios que ya cuentan con consejos son : Aldama; los Pueblos Mágicos de Mier y Tula; Nuevo Laredo; Soto La Marina; Tampico y Altamira, explicó el funcionario estatal.

Mientras que los que ya están a punto de concretarse son: Ciudad Madero; El Mante; Matamoros; Ocampo; Reynosa y San Fernando, expresó el titular de Turismo.

“Conforme se van integrando estamos trabajando, realizando análisis , planteamientos, enriqueciendo propuestas que impulsen el sector, generando nuevos productos turísticos, entre otras estrategias más”, refirió Hernández Rodríguez.

Son acciones que debemos implementar sobre todo ahora que fuimos designados sede del “Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026”, un gran impulso con lo que Tamaulipas estará en los ojos del turismo nacional e internacional, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

