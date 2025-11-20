Por: Raúl Terrazas Barraza

Nueva Ley Aduanera causas y consecuencias

El primero de enero del año que viene La Ley Aduanera de México con sus modificaciones y ajustes entrará en vigor, ello, luego de su publicación el miércoles pasado en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido de que, con las adecuaciones se busca fortalecer y modernizar los procesos aduaneros, robustecer la trazabilidad y que haya más transparencia.

Será a partir de unas semanas el nuevo marco normativo para el Comercio Exterior y prevé más obligaciones y responsabilidades para todos aquellos que, desde cualquier ámbito tienen que ver con el asunto de las exportaciones e importaciones.

Desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la cual pertenece la Dirección General de Aduanas de México, la reforma realizada a la Ley también tiene como propósito incrementar la recaudación fiscal y cerrar las puertas al contrabando y la defraudación fiscal.

Considera además la creación del Consejo Aduanero, al que, una vez establecido contará con facultades para otorgar, suspender y cancelar las patentes y autorizaciones de los Agentes Aduanales, pero, todavía no se sabe cómo habrá de integrarse dicho órgano de consulta y tampoco está definido el listado de las atribuciones específicas que tendrá y hasta dónde será limitativo en ese nuevo marco normativo del comercio exterior.

Entre los cambios más relevantes identificados por las empresas aduaneras están, el aumento de las responsabilidades de los Agentes y Agencias Aduanales, la reducción de las causas excluyentes de responsabilidad y el incremento de las sanciones derivadas de algunas fracciones, mismas que pasan del 250 al 300 por ciento por ciento del valor.

En este sentido es que, desde la parte que debe de sujetarse a la nueva Ley Aduanera de México, surgieron recomendaciones como voltear a ver la importancia de una cultura de cumplimiento normativo, resguardo de toda la información de las operaciones referentes a comercio exterior, que todos sus procesos administrativos sean apegados a la normatividad y mantener un control de la materialidad de todas las operaciones aduaneras, para prevenir riesgos de sanciones.

Los empresarios aduaneros creen conveniente considerar la reforma como adaptación a una mayor regulación y con más sanciones frente al incumplimiento a la normativa y aunque impactará en más carga administrativas y económicas, para las empresas dedicadas al comercio exterior, es probable que de algunas oportunidades de fortalecer la gestión interna de las empresas y llegar al punto de mayor cultura de cumplimiento en las obligaciones que esta actividad tiene.

En atención a la nueva Ley Aduanera, los expertos aconsejan a las empresas que, revisen y actualicen sus contratos y domicilios, tengan al día la comprobación de certificaciones, cuiden los controles internos y la trazabilidad de información documental en expedientes de comercio exterior.

En sus controles internos, capacitación del personal, realizar auditorías preventivas con las que puedan saberse si hay áreas de riesgo y de oportunidad, mantener comunicación efectiva con sus Agentes Aduanales y asesores legales, para la interpretación adecuada de cada punto previsto en la nueva Ley Aduanera publicada el 19 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y que entra vigor el primero de enero del 2026.

Obvio, es probable que, desde las ciudades de Tamaulipas, en especial de Nuevo Laredo, el documento en referencia sea de los más buscados en la red, porque quedan unos 40 días para que su contenido sea analizado, razonado y puedan obtener las conclusiones que llevan a las empresas a sujetarse a las nuevas disposiciones y a no detener el movimiento de importación y exportación.

Obvio, con la garantía de que contarán con el respaldo de la Dirección General de Aduanas México, que tendrá como sede aquella ciudad del norte de la entidad.

Los otros.

No fueron una tercia ni dos las de personas que llevaron sus papeles a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, para participar en la designación del nuevo fiscal General de Justicia de Tamaulipas, que se realiza en atención a la Convocatoria pública de la Legislatura 66 que tiene a su cargo el regeneracionista Diputado Humberto Prieto Herrera, superaron las cinco tercias.

Desde luego esa cantidad de participantes no incluye para nada al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto Castillo, posibilidad que fue negada por el presidente del Congreso en su conferencia de prensa y descartado por la Diputada plurinominal de Tampico, Mercedes Guillén Vicente, quien conoce de manera personal al exfuncionario federal y no cree que esté dentro de sus planes venir a una entidad por una chamba.

Desde luego el nombre espanta y de alguna manera se ve con lógica, porque con él de Fiscal, todas las acciones de la dependencia estarían enfocadas, bueno, no todas, el 80 por ciento, a llamar a cuenta a todos quienes abusaron de los recursos públicos en el pasado sexenio estatal.

El desfile del 20 de noviembre, fue exitoso en todos sus momentos, primero que nada, porque los cuadros presentados tuvieron gran esplendor y fueron fabulosos desde la perspectiva de los asistentes a la parda con la cual se conmemoró el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Participaron durante casi tres horas y en un gran ambiente familiar y de paz, casi dos mil estudiantes de 22 instituciones educativas de todos los niveles, 255 integrantes del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y 724 elementos de la Guardia Estatal, 20 bandas de guerra, 54 conscriptos del Servicio Militar Nacional, 400 elementos de Protección Civil Estatal, 40 elementos de la Cruz Roja Mexicana y 13 cabalgantes, por tanto más de tres mil 500 personas enmarcaron de folclor, música tradicional mexicana, majestuosos vestuarios y gran colorido, que incluyó representaciones de revolucionarios, bailables y tablas gimnásticas.

Con el Gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya estuvieron para presidir el Desfile de la Revolución Mexicana, la magistrada Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el general Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 Zona Militar, el coronel Daniel Lugo Salinas de la Guardia Nacional en Tamaulipas y el contralmirante Francisco Figuereo Corona, de la Primera Región Naval.

Otros funcionarios estatales como la diputada Eva Reyes González de la Mesa Directiva del Congreso, Héctor Joel Villegas González de la secretaría General de Gobierno, Arturo Pancardo Escudero de Seguridad Pública, Irving Barrios Mojica Fiscal General de Justicia, el Doctor Miguel Ángel Valdez García de Educación y el diputado Marco Antonio Gallegos de la Comisión de Seguridad del Congreso.