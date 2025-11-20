EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La joven alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ presidió el desfile revolucionario este pasado jueves por la mañana y hasta el medio día que se terminó…Es el segundo desfile que le toca presidir, pues el del año pasado apenas se estrenaba como presidenta municipal y fue una de las primeras ceremonias oficiales que le tocó estar al frente…De que este tipo de celebraciones son un serio dolor de cabeza para los papás en lo económico eso está fuera de toda duda, pero tampoco nadie quiere que sus retoños sean los menos presentables…Todos los padres y madres de familia les metemos una lana de acuerdo a nuestras posibilidades en el vestuario de nuestros hijos e hijas…Pues ahora resulta que el gobierno federal vía Morena andan levantando firmas entre la gente, para que se enjuicie y se meta a la cárcel al ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…La verdad es que para vergüenza propia y ajena tienen de más…Eso es solamente un circo…Cuando desde los tiempos de PONCIO PILATOS ha sido el pueblo el que juzga mediante firmas a quien es culpable o es inocente de algún delito?…Para eso están las autoridades correspondientes las cuales la realidad de las cosas es que no han podido meter a la cárcel al de los cuernos por más que le han buscado y rascado a más no poder…CABEZA DE VACA para nada es una santa de la caridad…Claro que no es una inocente palomita y se presume que le metió bien el diente al presupuesto que tuvo en sus manos durante seis años…Se presume…Pero tampoco es que sea CABEZA un tonto…Decían de un secretario de estado en los tiempos que gobernaba JOSÉ LÓPEZ PORTILLO “se le acusa de ser corrupto, pero no de ser tonto”…En fin creo que esto de las firmas contra el de los vientos de cambio es solamente un distractor de los enormes problemas por los que atraviesa nuestro país…Y es que para que hacer tanto “pancho” con eso de las firmas si el sistema de MORENA tiene el poder judicial bajo su mando pues ni modo de decir que sea un poder independiente?…Se entiende que no le han podido comprobar nada a CABEZA pues si tuvieran pruebas contra él desde los tiempos de AMLO le hubieran echado el guante…En cambio con todo y pruebas así como testimoniales que lo bañan de lodo por corrupción el líder del senado y jefe de la barredora ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ sigue libre de toda culpa paseando su impunidad en la cámara baja…El Secretario de Educación, MARIO DELGADO señalado de una y de mil cosas de corrupción documentadas sigue como si nada y presumiendo de sus viajes de aniversario de bodas en Europa…La impresentable alcaldesa de Acapulco con todo y los cerca de 900 millones de pesos que no ha podido comprobar anda libre de toda acusación penal…Lo cierto es que si lo que pretendía la presidenta SHEINBAUM por órdenes de ANDRÉS MANUEL era tener el aparato de justicia como un apéndice de su gobierno para taparles las fechorías a los morenistas, creo que lo logró y de manera exitosa…A partir de la llegada del nuevo poder judicial se está aplicando el garrote de la ley para los de afuera aunque no se les comprueben sus delitos…Y para los de casa desde el púlpito de las mañaneras se les exonera de toda culpa…Tontos no son…Para esto querían una corte a su modo…En temas locales para comentarles que la pasada campaña la Brigada “Transformando Familias” fue todo un éxito para la Oficina Fiscal del Estado a cargo del contador LUPITO CONDE, y es que me comentó que se tramitaron 200 licencias de conducir que ha estado entregando en horario de oficina…Que bueno que muchos conductores de vehículos hayan aprovechado la promoción de cincuenta por ciento de descuento…El Delegado Municipal del Poblado La Pesca CHEMO CEPEDA me comentó que el año que está por cerrar ha sido de los mejores en cuanto tiene que ver con captación de turistas…Todo el año han tenido gente en la playa y con mayor razón la gente se deja venir cuando saben que hay torneos de pesca y de alguno otro deporte, según nos lo comentó…ANGELITA ALFARO BARRIENTOS fue la primera alcaldesa de nuestro municipio cuando terminó el periodo de LEONARADO BARRIENTOS quien era su primo…En esos lejanos tiempos ANGELITA era regidora y aunque algunos políticos de esa época abogaban porque el interinato se lo diera al entonces también regidora el Prof. LUCIANO GUTIÉRREZ HERNANDEZ…Pero LEONARDO el querido gordo supo capear el temporal político y al no querer ejercer el suplente ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA se sacó de la manga a su prima ANGELITA quien también era regidora en ese tiempo ya lejano…Pero en algo no calculó LEONARDO su propia sucesión y es que pensó que podría manejar a ANGELITA su prima, pero en cuanto ella tomó protesta empezó a ejercer el poder ante los corajes del gordo…Hasta ahí y más acá en el tiempo se creía que el poder no se comparte…Pero lamentablemente vemos que la presidenta CLAUDIA no solamente lo comparte con ANDRÉS MANUEL sigue siendo ella de manera miserable una marioneta y un papel en el aire que vuela sin rumbo fijo alguno en el tema de la gobernanza…Se preparan desde ya en el Restaurant “Tampico” de Don RENÉ GONZÁLEZ JUAREZ para la recta final del año que se encuentra ya a la vuelta de la esquina…Gente que acostumbra visitar a sus familiares en las ciudades o estados de la parte sur tienen bien definido el tema de llegar al “Tampico” a degustar sus sagrados alimentos…Desde que cruzan por los puentes internacionales de Matamoros o de Reynosa ya traen al “Tampico” en su pensamiento…La reconocida instructora de zumba CORINA ARELLANO sigue impartiendo sus rutinas de lunes a viernes por las tardes…Entrena a sus alumnas en un domicilio particular de la Calle Benito Juárez esquina, justo una cuadra antes de llegar a la COMAPA…En otro orden de ideas anduvo por acá en Soto la Marina CARLOS CANTURROSAS en plan de turista…De manera concreta se dejó venir el diputado federal de Morena a la Pesca en donde disfrutó y tiró la caña en el torneo de pesca que tan exitoso resultó en fechas recientes…CARLOS CANTU ROSAS trae junto a su hermana la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA muchas ganas de ser el próximo candidato de los guindas al gobierno de Tamaulipas…Puede que sea un tiempo al que le falta mucho…Pero también es cierto que el tiempo se pasa volando…Quienes quieran participar para la candidatura a gobernador tienen que andar en territorio pulsando el verdadero alcance de sus posibilidades…La que anda de capa caída aunque lo trata de disimular con su característica falsa sonrisa es la senadora guinda OLGA SOSA…OLGA se sabe protegida por la nomenclatura que se encuentra en el poder federal…Sabe la senadora que para la presidenta SHEINBAUM no existe un solo Morenista que sea corrupto…Según CLAUDIA…Con ser de color guinda la filiación partidista cualquier mexicano está libre de toda investigación…Anda de capa caída OLGA en lo que tiene que ver con sus ansias de ser la próxima candidata de Morena al gobierno de Tamaulipas pues no aguanta la menor revisión de sus millonarios ingresos…Mis respetos y admiración para el Lic. JUAN GUILLERMO RUBIO GOMORA y es que posee en verdad una importante cantidad de material histórico tanto de Soto la Marina como de Tamaulipas y de nuestro país…La vena por la investigación de nuestra historia forma parte del ser del Lic. RUBIO…Felicidades Lic…Pude ver de lejecitos el pasado jueves 20 de noviembre el ex alcalde NEY TAVARES con el Rector de la UTMAR de la Pesca, Dr. GUADALUPE ACOSTA VILLARREAL…Andaban viendo la participación de los estudiantes de esa escuela de nivel superior que desfilaron en Soto la Marina por la celebración de la revolución mexicana…Se anda levantando una construcción de grandes dimensiones en el terreno de los CÁRDENAS a un lado de su gasolinera aquí en esta cabecera municipal…La verdad es que en la familia del ex gobernador ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ hay billetes pero en grande por lo que nada raro sería que vayan a instalar algún buen negocio o que el terreno lo estén rentando…Quien sabe… Posterior al desfile el pasado jueves pudimos ver los restaurantes y taquerías al cien de comensales…Soto la Marina no es que sea la quinta maravilla de la economía, pero la realidad es que no hemos caído hasta tocar fondo, en lo general, me refiero…En verdad será recomendable el desgaste político y económico para quienes tienen deseos de ser candidatos a la alcaldía marsoteña cuando estamos lejos del próximo proceso electoral?…Aunque también es cierto que cada quien hace con su billete lo que quiere y por lo tanto lo gasta como le da su gana…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario