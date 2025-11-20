Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

¿Qué es la generación Z?

Lo que pasó el pasado sábado inicia un periodo nuevo en la política nacional que mucho se ha visto en otros países del mundo. El protestar o alzar la voz por cosas que no van bien en los distintos países.

En el caso concreto de México, sin duda alguna la queja permanente será: La inseguridad, sea donde fuere, será siempre una bandera que se habrá de tomar en los distintos estados de la República por distintas razones; sin embargo, como siempre lo que va a impactar son los resultados, ahora los jóvenes salen a pedir resultados cosa que antes no pasaba o que los propios partidos políticos preparaban o arreglaban cada quien a su modo.

Ahora vendrán otros tiempos en donde sin ni siquiera siglas de partidos van a estar cuestionando todos los días; será sin duda la nueva generación Z.

A propósito de consultas públicas y opiniones ciudadanas, vuelve a sonar fuerte el tema de la protección excesiva a cargo del erario que sigue teniendo el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, hasta por un término de 6 años, lo que a todas luces se ve y excesivo cuando en la mayoría de los estados de la República se estila sea de dos años posteriores al encargo.

Actualmente son 36 guardias los asignados al ex gobernador, número de efectivos y agentes policíacos que mucho hacen falta en distintos municipios de la entidad; es sin duda un exceso que ya debe parar, a pesar de que las leyes estatales lo permitan.

Conviene revisar este punto para que no se generalice sexenio tras sexenio con ex funcionarios que solo gozaban de esta protección por dos años, lo que no deja de ser una carga que no se merece y que es innecesario en mucho de estos casos. Es un tema que debe el Congreso del Estado revisar en forma inmediata, ya que el periodo en el que se usa ya transcurrió.

NOTAS CORTAS

1.- Después del evento de los Pueblos Mágicos en Pachuca, Hidalgo, quien se presta de frente y con la agenda llena, es el alcalde de Tula, René Lara Cisneros. René no se ha dado pausa y al tiempo que AVAnza en sus proyectos se da tiempo de planear, supervisar e inaugurar obras en bien de los tultecos

Por cierto, muy lúcido el desfile del 20 de noviembre en este municipio semiárido y más con la presencia del alcalde Lara Cisneros, quien se mostró muy contento de tener tanta participación. “Fue un desfile muy bonito, muy lúcido, se nota cómo se prepararon para estar presentes el día de hoy. Agradecido por su acompañamiento y por celebrar estos momentos tan importantes que forman parte de la historia de nuestro país”, expresó el munícipe.

2.- Continúan las despedidas o rotaciones de Guardias Estatales en varias regiones del estado. Por lo pronto, ya se dio una limpia en Bustamante y los que llegaron son para bien de todas y todos los bustamatenses en cuanto a su seguridad. Por cierto, muy contenta anda la presidenta municipal Maricela Rodríguez González con este cambio.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.