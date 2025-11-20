Agiliza SET cambios de docentes para garantizar clases continuas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2025.- Con la finalidad de suplir a las y los docentes que se jubilan de manera ágil, para que ningún estudiante se quede sin clases, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) ha implementado un proceso llamado mesa de cambios instantáneos, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

Explicó que, con esta nueva dinámica administrativa, se han agilizado los procesos de nuevos nombramientos en primarias y secundarias, con un tiempo aproximado de un mes, sobre todo porque se tienen que realizar trámites en la Ciudad de México.

“Lo que pusimos en esta mesa (cambios instantáneos), que es como una mesa de seguridad que funciona todos los días, son a los tres actores principales, que es la planeación, lo que llamamos los niveles, que es la Subsecretaría de Educación Básica, y junto con Recursos Humanos, el encontrarse todos los días; esto ha hecho que los cambios sean más fáciles y nos ha permitido, en comparación con otros años, avanzar en el terreno de tener ya nombramientos y plazas”, expresó.

Comentó que, para la agilización de este proceso, se ha trabajado de la mano de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Tamaulipas, reuniéndose periódicamente con su dirigente, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, respaldando las propuestas de las y los nuevos docentes.

Dijo que ejemplo de ello fue la entrega de nombramientos a maestras y maestros de nuevo ingreso realizada hace unos días. “La próxima semana haremos otros 200 nombramientos, como hicimos la semana pasada, en bloque y en paquete, y eso es fruto de este trabajo que estamos haciendo, como nos ha pedido el señor gobernador, para que el derecho que tienen todas las niñas y niños de Tamaulipas se cumpla”, enfatizó.

Destacó que, cuando un maestro se jubila, las y los estudiantes no se quedan sin clases, pues de inmediato entra un docente interino a suplirlo mientras se genera el nombramiento definitivo para quien tendrá esta responsabilidad.

Valdez García puntualizó que en la mesa de cambios instantáneos le informaron que, hasta ayer, había 37 cambios de docentes por realizar. “Esto se mueve todos los días. Hay jubilaciones, hay un día que hay 20 jubilaciones, hay temas de lo que llamamos articulación por caso de enfermedad, pero lo más importante es que ya tenemos este mecanismo que ha dado respuesta”.

Como ejemplo, comentó el caso de una escuela en donde el ciclo escolar comenzó con un grupo de 40 estudiantes, pero ante la demanda el grupo creció, por lo que posteriormente el director lo dividió en dos, solicitando un nuevo docente para el grupo adicional. Esto ocasionó la protesta de madres y padres de familia ante la falta de maestro, situación que se atendió de manera inmediata. “Si se fijan, el día de ayer, para el segundo día, ya estaba el profesor incluso nombrado, llevado por la jefa del nivel, y esperemos así seguir trabajando”, complementó.

Reiteró el compromiso de quienes forman parte de la SET para trabajar y brindar a las y los estudiantes una educación incluyente, de calidad y con sentido humanista, acorde con la visión que impulsa desde el Gobierno del Estado el gobernador Américo Villarreal Anaya y con la transformación que vive la sociedad actual.