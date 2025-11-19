Realiza Gobierno del Estado obras complementarias en Centro Oncológico de Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) lleva a cabo trabajos complementarios en el Centro Oncológico de Ciudad Victoria el cual atiende a todas y todos los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, especialmente aquellos que no cuentan con seguridad social médica.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, explicó que las acciones se concentran en espacios que se utilizan todos los días y que son determinantes para brindar un servicio continuo y seguro: consultorio de radiología, sanitarios, lobby de acceso, así como la rehabilitación de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria del inmueble.

“Son intervenciones muy puntuales, pero que marcan una diferencia directa en la experiencia de las y los pacientes: desde la seguridad en las instalaciones hasta la comodidad de las áreas donde esperan, se atienden y reciben sus estudios”, señaló Cepeda Anaya.

Refirió que con estas acciones, el Centro Oncológico de Ciudad Victoria fortalece su operación como unidad de referencia para todo el estado, asegurando que niñas, niños, jóvenes y personas adultas que enfrentan el cáncer cuenten con un espacio más seguro y adecuado para su atención.