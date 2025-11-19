Jornada interinstitucional brinda acompañamiento legal y refuerza derechos humanos en el CEDES de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- Para asegurar que todas las personas privadas de la libertad reciban atención integral y respaldo legal, el Gobierno del Estado de Tamaulipas mantiene esfuerzos coordinados que promueven la justicia y la protección plena de sus derechos humanos.

La directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, participó en la Jornada de Visitas Carcelarias realizada en el CEDES de Ciudad Victoria, contando con la colaboración del Instituto de la Mujer Tamaulipas y del Instituto de Defensoría Pública Federal.

Durante la jornada se brindó atención a 97 personas privadas de la libertad (PPLs); de ellas, 67 ya contaban con asesoría, mientras que 30 fueron nuevos peticionarios, quienes recibieron acompañamiento legal y orientación especializada.

El Instituto de Defensoría Pública Federal contribuyó significativamente a ampliar los servicios de defensa técnica, garantizando atención oportuna y profesional. Por su parte, el Instituto de la Mujer Tamaulipas reforzó la atención dirigida a mujeres recluidas, acercándoles programas y servicios que promuevan su reinserción social y aseguren el respeto de sus derechos.

“Nuestro compromiso es claro: llevar la justicia a cada rincón donde se necesite. Trabajamos de manera coordinada con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para que ninguna persona privada de la libertad quede sin atención, porque la dignidad y los derechos humanos deben ser garantizados siempre”, expresó Guerrero Galván.