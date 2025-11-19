Invita DIF Tamaulipas al Segundo Congreso Estatal de Trabajo Social

-Con el lema “La familia, columna vertebral del interés superior de la niñez”, el Segundo Congreso Estatal de Trabajo Social se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- Con el objetivo de compartir, actualizar y enriquecer los conocimientos en materia de cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, realizará el Segundo Congreso Estatal de Trabajo Social con la participación de especialistas reconocidos en diversas disciplinas.

En el auditorio principal del Sistema DIF Tamaulipas se presentarán ponencias como “Actores del silencio y la agresión: Una mirada integral al fenómeno de la violencia”, “Interés superior de la niñez”, “La familia como núcleo básico de la sociedad”, “Tipos de familia en la actualidad”, entre otras exposiciones enfocadas en comprender y fortalecer el entorno familiar y la protección de la niñez.

El congreso girará alrededor de dos ejes temáticos: Función social de la familia y La familia en contexto de vulnerabilidad, poniendo énfasis en cómo cada integrante influye en el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

A lo largo de dos días, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas médicos y personal académico impartirán dos conferencias magistrales y siete ponencias adicionales. A través de sus experiencias y conocimientos, buscarán aportar herramientas que fortalezcan el trabajo institucional a favor de la infancia y la familia.

El evento es convocado por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Estatal y será transmitido en vivo por la página oficial de Facebook del Sistema DIF Tamaulipas, a partir de las 9:00 horas, ambos días.