Impulsan innovación y talento en sector energético con alianza COLTAM–SDE

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- El Colegio de Tamaulipas (COLTAM) y la Secretaría de Desarrollo Energético (SDE) firmaron convenio de colaboración interinstitucional que asegura la formación de talento especializado, impulsará la investigación aplicada y fomentará la innovación para responder a las necesidades actuales y futuras del ámbito energético estatal.

Marco Antonio Moreno Castellanos, rector del COLTAM, dijo que el convenio establece una plataforma sólida para el desarrollo de proyectos conjuntos que aprovechen la capacidad de investigación del Colegio y la experiencia técnica de la SDE.

Indicó que la colaboración se enfocará en áreas estratégicas como la sostenibilidad, la eficiencia energética y la modernización de los procesos. De esta manera, ambas instituciones buscan optimizar el conocimiento y los recursos disponibles, garantizando una visión de futuro para el sector público.

Señaló que esta alianza estratégica reafirma el compromiso de las instituciones académicas con la política de desarrollo estatal y con el esfuerzo coordinado para fomentar la ciencia, la energía y la modernización del sector público con visión sostenible, como un eje fundamental de la administración estatal impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, creando sinergias institucionales que permitan a Tamaulipas colocarse a la vanguardia en la investigación y el desarrollo energético sostenible.

Reiteró que la firma de este convenio asegura que el talento y el conocimiento generado en el estado se apliquen directamente en beneficio de la economía y la sociedad tamaulipeca.

Además del rector del COLTAM, en el acto protocolario estuvieron el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; el coordinador de Organismos Públicos Descentralizados, Luis Manuel Salazar; y Julio Martínez Burnes, director general del COTACYT.