Por: Raúl Terrazas Barraza

De plazos y Desfile

Este 20 de noviembre vence el plazo previsto en la convocatoria del Congreso del Estado para que, quienes aspiren al cargo de Fiscal General de Tamaulipas puedan presentar los documentos y propuestas ante la Legislatura.

Será hasta el último segundo de hoy, en que, puedan acudir a la Oficialía de Partes de la Cámara Local, para que su documentación sea válida y, además del licenciado Jesús Eduardo Govea Orozco, actual Fiscal Anticorrupción, de su compañero Miguel Gracia Riestra, Vicefiscal en la dependencia y del licenciado Hernán de la Garza Tamez, aparecieron los nombres de dos mujeres.

Se trata de la diputada plurinominal del Congreso del Estado, Mercedes Guillén Vicente, quien ya fue Procuradora General de Justicia hace poco más de 15 años y aunque si la certeza de que pueda registrarse, pero, de quien se habla que podría hacer un buen papel en el cargo, es de la Abogada Celina Arjona Limas, quien ha ocupado diferentes cargos, desde Agente del Ministerio Público, hasta funcionaria a nivel directivo de la desaparecida PGJE.

Muchos animaron al Director de Seguridad del municipio de Victoria Javier Córdoba González para que presente un buen proyecto y pueda vencer las inercias y con el transcurso de los días en que la convocatoria apareció en la página del Congreso del Estado, los comentarios sobre la presentación de documentos del abogado Willy Zúñiga Castillo cayó en un gran silencio.

Sobre este tema, muy esperado por muchos, en virtud de que llega el final del panismo que se quedó incrustado en dependencias de gobierno desde la semana pasada y por tanto la transformación llegará a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, acción que ya se dio en los cargos del Poder Judicial de la entidad tras la elección de Magistrados y Jueces el pasado primero de junio en las urnas.

También en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el control político de la Legislatura y desde luego la Auditoría Superior del Estado, encargada de revisar a los Ayuntamientos y dependencias que tienen asignados recursos en su calidad de órganos descentralizados, para corroborar su aplicación correcta.

Debe contarse también a las COMAPAS, que poco a poco fueron recuperadas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social que tiene a s u cargo el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez.

Sobre el tema de la designación del nuevo Fiscal General de Tamaulipas, el Diputado presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura 66, Isidro Vargas Fernández ha dicho que no hay presiones de ningún tipo, tampoco intervenciones externas y que todo el proceso se llevará a cabo con transparencia, debido a que hay piso parejo para quienes participen.

Por cierto, es la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, con la cual el rumbo del país dio un giro de muchos grados y obliga el Desfile cuyo enfoque es deportivo, cívico y militar y, participan alumnos de escuelas de los diferentes niveles educativos, grupos de jóvenes del servicio militar y personal de las corporaciones de seguridad encargados de presentar tablas de ejercicios y destrezas, así como, miembros de las Asociaciones de Charros.

El Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya, invitó desde redes sociales y medios comunicación a todas y todos los tamaulipecos a disfrutar el gran desfile conmemorativo e hizo énfasis para que todas las familias acudan, porque será una fiesta cívica de convivencia en paz y armonía.

Incluso, plantean en la invitación que la parada estará llena de aprendizaje sobre historia revolucionaria, color y arte con las representaciones de los héroes revolucionarios, las características ropas de la época y muchas sorpresas que las familias no deben de perderse y disfrutar en grande una de las fecha icónicas que los mexicanos celebran en grande.

El Gobernador preside tradicionalmente este evento protocolario en la capital del estado, como lo ha hecho en años anteriores y aunque el miércoles estuvo en Palacio Nacional en donde participó en la evaluación sobre los avances de los programas de salud establecidos en la entidad bajo el nuevo esquema federal que será más efectivo para cumplir con el mandato Constitucional de atender las necesidades de salud de la población.

El Desfile conmemorativo de los 115 años de la Revolución Mexicana será a las nueve de la mañana en la Avenida Tamaulipas, para lo cual fueron tomadas todas las medidas viales a fin de que los automovilistas tomen vías alternas para llegar a sus destinos.