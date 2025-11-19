Fortalece STPS colaboración con Guardia Nacional para impulsar reclutamiento y profesionalización en materia laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo una reunión de trabajo con la Guardia Nacional con el propósito de reforzar las acciones conjuntas que permitan generar beneficios directos para las y los tamaulipecos en materia de empleo, formación y desarrollo profesional.

Durante el encuentro se analizaron estrategias orientadas a mejorar los procesos de perfilamiento y reclutamiento, priorizando la vocación de servicio dentro de esta importante institución de seguridad.

Como parte del diálogo institucional, se destacó la necesidad de fortalecer los programas de capacitación continua y las oportunidades de formación académica, asegurando que las y los integrantes de la Guardia Nacional cuenten con herramientas que les permitan desempeñar una labor más profesional, eficiente y con visión de futuro. Estas acciones buscan consolidar un cuerpo de seguridad altamente preparado que contribuya al bienestar laboral y social de la ciudadanía.

En la reunión participaron el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes; la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Carolina Martínez Molano; el director general del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas, Emanuel Reséndez Gómez; así como el coronel de la Guardia Nacional, Daniel Lugo Salinas, con quienes se acordó mantener una agenda colaborativa permanente.

Los funcionarios indicaron que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrenda su compromiso de impulsar alianzas estratégicas que fortalezcan la seguridad, la profesionalización y el desarrollo laboral en el estado, en congruencia con el Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.