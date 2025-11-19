Eficientiza SSPT gestión documental a través de grupo interdisciplinario

-Con esto se da cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas y permite mantener en regla la documentación para agilizar la administración de justicia en la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- En cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatal de Archivos, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) celebró la segunda sesión ordinaria del grupo interdisciplinario encargado de formalizar los acuerdos en esta materia.

De acuerdo al Director General de Archivo General e Histórico del Estado de Tamaulipas, José Rafael Sáenz Rangel, a través de estas sesiones, la instalación de este grupo surgió a iniciativa del titular de la SSPT, Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero, con el objetivo de intercambiar experiencias e ideas sobre el funcionamiento del sistema institucional de archivos de esta dependencia.

‘’Estos avances que presenta la secretaría son muy importantes, porque lo que se está buscando es que tengamos una gestión documental más eficiente, es decir, que la documentación esté en regla esté en orden y que nos pueda permitir tomar decisiones rápidas sí para que se haga más eficiente la administración de justicia en Tamaulipas’’, declaró.

Los acuerdos establecidos en las sesiones, permitirán mejorar a corto plazo la administración de documentos y cumplir como sujeto obligado acorde con lo establecido en la citada Ley.

Esta sesión contó con la presencia de la Coordinadora General Jurídica y de Transparencia, Carolina González Maldonado; como coordinadora de Archivos en este grupo, Zayda Yadira Hernández Pérez; en el área de planeación, Mariano César Ramos Vázquez; Eduardo Flores Quintero, como representante de las Tecnologías de la Información; Marco Antonio Martínez Meza de la Unidad de Transparencia; y Celia Guadalupe Camarillo García por parte del Órgano Interno de Control.