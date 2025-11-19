Capacita CRETAM a docentes para formar nuevos líderes educativos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 19 de 2025.- Cumpliendo el objetivo de garantizar programas académicos de posgrado de alta calidad a docentes de educación básica y normal, el Centro Regional de Educación para el Trabajo (CRETAM) imparte el curso “Beneficios de la Mentoría en el Desarrollo de Líderes como Profesionales de la Educación”, enfocado a docentes normalistas de la región.

Un total de 57 docentes, provenientes de Escuelas Normales de Tamaulipas como la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc de Nuevo Laredo, la Escuela Normal Lic. J. Guadalupe Mainero de H. Matamoros, la Normal Rural de Güémez, la Normal Profr. y Gral. Alberto Carrera Torres de Jaumave, la Benemérita Escuela Normal Federalizada, la Escuela Normal Federal de Educadoras Maestra Estefanía Castañeda y el Centro de Actualización del Magisterio de Ciudad Victoria, participan en este programa.

Carolina Rojas Díaz de León, secretaria académica del CRETAM; Yara Yadira Medrano Castro, jefa del Departamento de Educación Normal; y Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional Docente, participaron en la primera sesión e inauguración del curso, donde destacaron la importancia de la mentoría en la formación de nuevos líderes educativos.

Se señaló que el curso forma parte de las estrategias del CRETAM para cumplir con la misión fundamental de ofertar posgrados acordes con las necesidades de las y los docentes, así como fomentar la investigación y el desarrollo de proyectos que mejoren significativamente la calidad de la educación en la entidad.

Reafirmaron el compromiso con la formación de profesionales capacitados y comprometidos con los desafíos del sector educativo, y destacaron que el CRETAM cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para impulsar el desarrollo de líderes en el sector educativo y la excelencia en el área docente, elementos que sirven como palanca de la transformación social que requiere Tamaulipas.