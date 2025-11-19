Anuncia SIPINNA Tamaulipas tercera generación del Consejo Consultivo del OPINNA

-Son 33 niñas, niños y adolescentes quienes representarán a sus municipios en el Observatorio Participativo e Inclusivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- El Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA Tamaulipas) llevó a cabo el proceso de selección de la Tercera Generación del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Observatorio Participativo e Inclusivo de Niñas, Niños y Adolescentes (OPINNA), consolidando un espacio de participación efectiva para la niñez y adolescencia del estado.

Para la elección de los integrantes del OPINNA se conformó un jurado con instituciones comprometidas con la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas.

En esta ocasión, participaron: SIPINNA, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas y la asociación Jóvenes A Tiempo de Tamaulipas.

Además, se contó con la presencia Edgar Manuel Mata Anaya, responsable del Programa Formación de Lectores y Escritores de la Secretaría de Educación, quien participó como invitado especial.

Durante el proceso, 103 niñas, niños y adolescentes provenientes de 33 municipios del estado presentaron proyectos y temas de interés, destacando principalmente la educación, la seguridad y el cuidado del medio ambiente. Tras la evaluación, fueron seleccionadas y seleccionados 33 niñas, niños y adolescentes, quienes representarán a sus municipios como integrantes de la tercera generación del Consejo Consultivo del OPINNA.

Ivette Salazar Márquez, secretaria ejecutiva del SIPINNA Tamaulipas, subrayó que la tercera generación del Consejo Consultivo del OPINNA es motivo de orgullo, pues refleja la voz de las comunidades y reafirma el compromiso de garantizar que niñas, niños y adolescentes participen activamente en la creación de políticas públicas que respondan a sus derechos y necesidades.

Las y los nuevos consejeros tomarán protesta el próximo 25 de noviembre, ante el gobernador Américo Villarreal Anaya, en un acto que simboliza la consolidación de la participación infantil y adolescente en los procesos de decisión del estado.