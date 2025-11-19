Alumbra SEBIEN Parques de Bienestar 

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2025.- Con la instalación de 505 luminarias en 33 parques y Unidades de Bienestar situados a lo largo y ancho de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social impulsa el mantenimiento de espacios para la convivencia y desarrollo integral de la comunidad

La titular de esta dependencia, Silvia Casas González, informó que estos espacios al servicio del pueblo, reciben mantenimiento permanente para el disfrute de las y los usuarios, quienes además cuentan con actividades deportivas, recreativas y formativas en dichos lugares, como parte de la estrategia de desarrollo para el bienestar social de las y los tamaulipecos.

Indicó que con la iluminación de los Parques de Bienestar, ha sido posible mejorar la visibilidad y en consecuencia extender los horarios de asistencia a estos sitios, donde se percibe una mayor seguridad, especialmente para mujeres, niños y personas mayores.

Explicó que estas intervenciones se han centrado en mejorar las condiciones de vida mediante soluciones sostenibles, como el uso de tecnología solar, que genera un funcionamiento más eficiente y duradero.

“En esta secretaría atendemos la instrucción de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya de que los parques, pero también los centros y Unidades de Bienestar, estén alineados a los objetivos de desarrollo sostenible, es decir que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, dijo.

En estos objetivos destaca el de brindar actividades y servicios que coadyuven al desarrollo integral de la población para que afronten las causas que afecten su estabilidad física, emocional o psicológica a fin de alcanzar el bienestar personal y de la comunidad, puntualizó.