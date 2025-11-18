Participa STPS en arranque de la “Semana de Seguridad Industrial” en la UAT 

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2025.- Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención en los centros de trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas participó en el inicio de la Semana de Seguridad Industrial, celebrada en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, actividad que se desarrollará del 18 al 24 de noviembre de 2025.

Este encuentro tiene como finalidad sensibilizar sobre la importancia de la seguridad y salud laboral, así como promover prácticas responsables en el uso de equipo de protección, protocolos de emergencia y la correcta identificación y evaluación de riesgos presentes en los procesos productivos. Durante la jornada, especialistas y autoridades invitaron a estudiantes y asistentes a asumir un compromiso permanente con el autocuidado y el bienestar colectivo dentro de los centros de trabajo.

En representación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, asistió la directora general de Inspección y Previsión Social, Consuelo Nayeli Lara Monroy, quien reiteró el respaldo total del titular de la dependencia para fortalecer las acciones de capacitación y cumplimiento normativo que garanticen espacios laborales seguros para todas y todos.

La actividad fue organizada por la Oficina de Representación Federal del Trabajo en Tamaulipas, zona sur, la cual destacó que este tipo de iniciativas abonan al desarrollo de una fuerza laboral preparada, consciente y alineada a los estándares de seguridad, higiene y salud ocupacional que exigen los sectores productivos.

La STPS refrendó su compromiso con el bienestar de las y los trabajadores, impulsando políticas que fortalezcan la prevención de riesgos y promuevan ambientes laborales dignos. Estas acciones forman parte del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.