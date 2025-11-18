Por: Raúl Terrazas Barraza

Tribunal Electoral sin Blanca

En una sesión en la que, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, TRIELTAM, resolvió improcedentes cuatro asuntos que estaban en análisis, también se reconoció el trabajo de la Magistrada Blanca Hernández Rojas por su trabajo de siete años en la Institución durante los cuales su desempeño siempre profesional y de gran compromiso.

Ella está en el grupo de personas que son analizadas por el Senado de la República para la designación en los cargos que se quedan vacantes una vez que concluyeron el período para el cual fueron designados y renunciados, como son los casos de Hernández Rojas que termina su gestión y los de Edgar Danés Rojas y Marcia Garza Robles, quienes renunciaron al Tribunal, por convenir a sus intereses.

El nuevoladerense como ya se sabe tuvo una serie de complicaciones con el personal femenino y ella, decidió dejar la Magistratura al aceptar el cargo de Consejera en el Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que, su desempeño es aceptable, porque se ha dedicado durante muchos años a asuntos electorales.

Los asuntos que se resolvieron como improcedentes en la sesión del TRIELTAM, se refirieron a un recurso ciudadano a partir el cual demandaban, que el Cabildo de Ciudad Victoria se reuniera para designar a funcionarios que faltaban en diversas áreas de la administración, pero, al no estar ni siquiera firmado el recurso, se desechó.

Igual sucedió con un recurso de apelación, porque no se actualizó la causal de improcedencia relativa y, al presentarse de forma extemporánea, fue desechado.

Los juicios de la ciudadanía, en uno de ello, el promovente carecía de. Interés jurídico y en el otro los agravios no valieron, por tanto, fueron desechados y con eso las y los Magistrados Electorales que tienen como presidente al Mtro René Sánchez Rivas, sacaron los pendientes que tenían en agenda y de paso despidieron a su compañera.

Por cierto, la Magistrada Hernández Rojas, estuvo a cargo del Tribunal Electoral como presidenta y le tocó una época solo medio complicada, pero, los expertos en asuntos electorales señalan que supo conducir de manera adecuada la Institución.

Obvio, le desearon éxito en sus proyectos futuros, uno de los cuales es ser reelecta para el cargo, cosa que no mencionó cuándo habló de la conclusión de su encargo tras siete años de actividades en los que, hizo ver, hubo grandes aprendizajes y la determinación de actuar siempre para fortalecer la justicia electoral.

Se suponía que la Comisión de Justicia del Senado de la República revisaría los perfiles de quienes aspiran a las tres Magistraturas vacantes de Tamaulipas, cosa que ocurriría la semana pasada y que, una vez definidas las propuestas sería pasada a pleno tras el visto bueno de la Junta de Coordinación Política, sin embargo, los nombres todavía no son revelados y en caso de que no se den, tendrán que quedarse como están hasta el 2027, año en el cual habrá elección judicial

Los otros

El secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, estuvo con la representación del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, en la firma del acuerdo de colaboración para la construcción de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Altamira, que funcionará en el sector La Pedrera.

Además de que sea uno de los compromisos que Tamaulipas tiene con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a agua limpia y saneamiento, la gran realidad es que, cada vez que se construye una obra de esta naturaleza es dar un gran paso en evitar la contaminación y eso debe de contar como si se tratara de una gran obra de impacto político, aunque, en realidad es así, pero, no se distingue de esa manera.

No es sencillo pensar que se invertirán cientos de millones de pesos en una obra que muchos no verán y que, para el tratado de las aguas residuales se invertirá mes a mes una cantidad también de muchos ceros, pero, vale la pena, porque la limpieza de las aguas superficiales en Lagunas, Ríos o Presas, en bien de la salud de la población, no tiene precio.

Así cómo Altamira transforma su entorno con la operación de plantas tratadoras de aguas residuales, en todos los municipios, mínimo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, debería de proponer un plan urgente de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, para Llera, porque de pronto las aguas residuales con excremento vertidas al Río Guayalejo, echan por la borda el atractivo turístico que representa.

También, en atención a los habitante de Güémez, es urgente que en la zona norte de Ciudad Victoria se construya una gran planta tratadora de aguas residuales, para que el Río San Felipe que lleva los desechos de las lagunas de oxidación en las que sedimentan los desechos de quienes viven en la capital de Tamaulipas, dejen de apestar a quienes viven en el vecino municipio.

En el convenio firmado en Altamira, también está la firma del alcalde, Armando Martínez Manríquez y de Jacob Alexander Pilkenrood, empresario de Dutch Clean Tech, de funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, empresarios del Sur de la entidad y representantes de las diferentes Cámaras.

Para el secretario General de Gobierno, la nueva planta tratadora de aguas residuales es un logro para toda la comunidad, dado que la salud pública es un elemento fundamental y su construcción permite alcanzar el desarrollo sostenible y sustentable previsto en la Agenda 2030 de la ONU.