Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tamaulipas en la Reforma Electoral

Sin duda alguna los tamaulipecos están siendo escuchados y están participando activamente en la próxima Reforma Electoral. Se ve claramente que se están activando y poniendo en el debate varias opiniones de tamaulipecos de muy distintos sectores y de diferentes ideas políticas en lo que será el nuevo sistema y códigos electorales.

Esta vez fue en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al frente su rector Dámaso Anaya Alvarado, el escenario de opiniones y foros especializados sobre este tema, en donde sin duda deben de tomarse en cuenta nuevos criterios y puntos de vista sobre cómo integrar los poderes públicos en México; a través de elecciones libres, auténticas y periódicas.

Tamaulipas siempre ha participado en las reformas políticas en las últimas décadas, bien parece que otra vez los tamaulipecos podemos dar nuevas ideas y criterios en materia electoral. Qué bueno que esto se hace en los tiempos planeados para realizar un cambio inteligente en este rubro y se pone a la vanguardia nacional en el debate democrático.

Todas estas opiniones seguramente serán tomadas en cuenta en el proyecto de la Reforma Electoral que está próxima a salir a la luz pública. También conviene destacar el acercamiento y la confianza que tiene la presidenta Claudia Sherman Pardo en el gobernador Américo Villarreal Anaya, al hacerse ver que la Universidad Autónoma de Tamaulipas en distintas y muy variadas temáticas como la electoral tiene mucho que decir.

Jesús Ramírez Cuevas, quién figura en lo más alto del gobierno actual, encargado de este proyecto escogió a Tamaulipas como una de las entidades que tiene mucho que aportar; se ven también las buenas relaciones entre el grupo cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum con nuestro estado, especialmente con el gobernador Américo Villarreal, a quién pide su participación como la de todos los tamaulipecos en este tema que será crucial para el futuro de México.

Por cierto, no es poca cosa los logros que ha tenido últimamente la Universidad Autónoma de Tamaulipas bajo el liderazgo de Dámaso Anaya Alvarado, pues recientemente atendió la visita de la Dra. Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y quien vino a dictar una conferencia magistral en la UAT Campus Sur, así como ha tenido otros eventos de gran relevancia e importancia para nuestro estado y es el resultado de un enorme esfuerzo llevado a cabo por parte de quienes forman parte de esa institución. Dámaso deba estar muy orgulloso, y no es para menos. Ahora sí que los correcaminos AVAnzan, a pasos de gigante como dice el gobernador Américo Villarreal Anaya.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, Tula, cuna de la cuera tamaulipeca formó parte del 7° Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2025, que se llevó a cabo del 13 al 16 de noviembre en el recinto ferial de Pachuca, Hidalgo. En este importante encuentro nacional participaron 177 destinos inigualables de todo el país, que se reunieron y compartieron su cultura viva, su gastronomía, su artesanía y las experiencias que hacen único a cada rincón de México.

El alcalde tulteco, el medico Rene Lara Cisneros, destacó la relevancia de esta participación para continuar posicionando al municipio como un referente nacional en materia turística y de desarrollo sostenible.

2.- Por cierto, deslucida, aburrida y sin ánimo fue la marcha del pasado sábado en la capital tamaulipeca. No hubo oradores buenos y mucho menos traían sombrero y ropa blanca, lo que si se vio fue puros de la tercera edad reclamando algunos beneficios que ya se los están dando.

3.- Trabajar y velar por todas y todos, esa es la ruta de la transformación en Palmillas. Sindy Paouleth Monita Ramírez, alcaldesa de este municipio enclavado en las faldas de la sierra madre oriental ha dicho que ese es el compromiso.

3.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién es el ex alcalde de Bustamante que sus propios amigos le dicen, así que tú eres de los alcohólicos anónimos? Y que él contesta, sí, porque cuando tomo, no me acuerdo ni como me llamo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.