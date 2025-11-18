Congreso Publica Convocatoria para Seleccionar Aspirantes a la Fiscalía General del Estado

Cd. Victoria, Tam. 18 de noviembre de 2025.- El Congreso del Estado mantiene abierto el registro a las personas ciudadanas interesadas en participar en el procedimiento de designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 40 y 125 de la Constitución Política local.

La convocatoria establece que quienes deseen participar deberán presentar su documentación del 17 al 20 de noviembre de 2025, de 8:00 a 18:00 horas, en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

Los requisitos incluyen ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento; tener al menos 35 años cumplidos al día de la designación; contar con título de Licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de diez años; y no haber sido condenado por delito doloso. Las personas aspirantes deberán entregar la documentación comprobatoria, así como los escritos de proyecto de trabajo, idoneidad y semblanza profesional solicitados en la convocatoria.

La Comisión de Justicia verificará el cumplimiento de los requisitos legales y publicará la lista de personas aspirantes que cumplan con lo establecido. Posteriormente, el Pleno del Congreso elegirá, de manera paritaria, al menos a seis aspirantes para integrar la lista que será enviada al titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien formulará la terna correspondiente.

Una vez recibida dicha terna, se llevarán a cabo las comparecencias ante la Comisión de Justicia y, dentro del plazo máximo de diez días, el Pleno realizará la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.