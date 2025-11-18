Estatales

Capacita Guardia Estatal a menores de edad sobre riesgos del ciberbullying y el acoso escolar

38 min ago
1 minuto de lectura

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia en el ámbito escolar, personal de la Guardia Estatal de Género llevó a cabo una jornada de talleres dirigida a más de 300 alumnos de la Escuela Primaria “Maestro Rafael Ramírez Castañeda”, donde se abordaron temas como ciberbullying, acoso escolar y uso responsable de redes sociales.

El evento tuvo lugar en el Sector Siete de la Colonia José López Portillo para promover entornos seguros y libres de violencia entre niñas y niños.

Durante las charlas, los oficiales presentaron los temas “Ciberbullying”, “Acoso escolar” y “Presentación de la Guardia Estatal de Género”, mediante dinámicas y ejemplos prácticos que ayudaron a los alumnos a identificar conductas de hostigamiento y riesgos en el uso de dispositivos electrónicos.

En el taller participaron 303 estudiantes, de los cuales 144 son niñas y 159 niños, además de 12 docentes y el director del plantel.

Como parte de la jornada se realizó una exhibición de unidades policiales, y se ofreció orientación a menores de edad sobre la identificación de posibles situaciones de victimización y la importancia del uso correcto de los números de emergencia 911 y 089.

