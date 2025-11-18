Actualiza SEDUMA el patrimonio edificado para preservar la identidad de Río Bravo

La dependencia reforzó en el municipio, la protección del patrimonio, la actualización de su planeación urbana y el diseño de proyectos que mejoren la calidad de vida con una visión humanista centrada en las personas

Río Bravo, Tamaulipas.- Noviembre 18 de 2025.- Con el compromiso de mejorar la calidad de vida y fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) realizó una visita técnica al municipio de Río Bravo para avanzar en proyectos que ayuden a construir espacios más seguros, dignos y con identidad propia.

La titular de la SEDUMA, Karina Lizeth Saldívar Lartigue comentó que, bajo la visión de colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones, personal de la dependencia recorrió puntos emblemáticos como la ex hacienda La Sauteña, la antigua estación del ferrocarril y áreas aledañas, con el fin de identificar inmuebles con valor histórico y elementos urbanos que permitan proponer mejoras de imagen y actualizar el Registro Estatal de Patrimonio Edificado.

Explicó que estas acciones buscan proteger la memoria colectiva y convertir el patrimonio local en una herramienta para impulsar un desarrollo ordenado, más cercano a las necesidades de las familias riobravenses.

Durante la jornada también se ofreció una capacitación al gobierno municipal para fortalecer la actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU. Este instrumento será fundamental para orientar el crecimiento de la ciudad, atender demandas reales y asegurar que las próximas decisiones se guíen por un enfoque de largo plazo, pensando siempre en el bienestar social.

“Estamos trabajando de manera cercana con los gobiernos locales para que cada decisión que se tome sobre el territorio tenga un impacto positivo en la calidad de vida. Queremos que Río Bravo cuente con herramientas modernas, funcionales y acordes a lo que su gente necesita”, expresó.

Saldívar Lartigue afirmó que estas acciones reflejan el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de promover ciudades equilibradas, donde la planeación ordenada, la protección del patrimonio y el fortalecimiento de los servicios urbanos se traduzcan en bienestar para todas y todos.