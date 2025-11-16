Oferta SSPT vacantes operativas para connacionales repatriados

Mediante el Programa “Mil Oportunidades En Tu Retorno” del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, connacionales que retornan al territorio mexicano pueden unirse a la Guardia Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 15 de 2025.- Resultado de la colaboración interinstitucional entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), connacionales que retornan al territorio mexicano y deseen establecerse en la entidad, tendrán la oportunidad de ingresar a las filas de la Guardia Estatal.

Esta vinculación laboral forma parte del Programa “Mil Oportunidades En tu Retorno” del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), el cual, bajo el enfoque humanista impulsado por el gobernador, Américo Villarreal Anaya, proporciona opciones de empleo formal a quienes regresan al país por la frontera tamaulipeca, a través de sus delegaciones en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

Con esta alianza, se espera además aumentar el estado de fuerza de la Guardia Estatal, incorporando a personas con vocación de servicio que cumplan con los requisitos expresados en la convocatoria de la SSPT.

“Es muy importante los salarios que están ofreciendo, la oportunidad para desarrollarse; los repatriados son personas que ya vienen muy sensibilizados en el tema de los derechos humanos, yo creo que es un perfil que se requiere para contratación en estos puestos”, manifestó el director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado.

Las personas que cumplan con el perfil de aspirante, recibirán el seguimiento correspondiente a través del Área de Reclutamiento de la SSPT para iniciar con su carrera policial en coordinación con la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT).