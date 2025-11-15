Asignó Congreso de Tamaulipas a la Mtra. Cecilia Imelda Lugo Cruz la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano”

Cd. Victoria, Tam.- El Pleno del Congreso del Estado asignó a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2025, la más alta distinción que otorga este Poder Legislativo a ciudadanos cuya trayectoria ha trascendido a nivel estatal, nacional e internacional.

En reunión previa de Comisiones, se analizaron 14 postulaciones recibidas en respuesta a la convocatoria emitida el 14 de diciembre de 2024, con el objetivo de reconocer a tamaulipecos con méritos eminentes en beneficio del Estado, de México o de la humanidad.

Tras una revisión exhaustiva y en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, se conformó una terna que se presentó ante el Pleno, integrada por la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz, la doctora Claudia Anaya Alvarado y la profesora Alicia Caballero Galindo.

De esta terna, el Pleno resolvió otorgar la distinción a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz, reconociendo su trayectoria y contribuciones al arte y la cultura.

La decisión reconoce su brillante carrera artística de más de cinco décadas, durante las cuales la maestra Lugo, originaria de Tampico, se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la danza en México.

Egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, su formación abarca danza clásica y contemporánea, literatura, teatro y poesía, enriqueciendo su obra escénica y teórica.

Ha formado parte de compañías de renombre, como el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, la Compañía Nacional de Danza Clásica del INBA y el Ballet Teatro del Espacio. Fundadora de Contempodanza, ha impulsado proyectos como Danza Capital y dirigido artísticamente el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) del INBAL.

Su trabajo ha representado a México en países como Francia, España, Estados Unidos, Argentina y Alemania. Entre sus reconocimientos destacan la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico, el Premio Nacional de Danza José Limón, el Grand Prix del New Prague Dance Festival y su incorporación al Sistema Nacional de Creadores del FONCA.

Además, en 2023 publicó el libro En el umbral de lo sagrado, que refleja sus reflexiones sobre la danza contemporánea mexicana. Comprometida con el desarrollo cultural de Tamaulipas, ha impulsado la formación de nuevas generaciones a través de proyectos como “Joven Danza” en Reynosa, destacando el simbolismo y la identidad tamaulipeca en su obra.

De esta forma, la presea instituida por el Congreso, para honrar a las mujeres y hombres tamaulipecos que se hayan distinguido por sus servicios eminentes prestados al Estado, a la Patria o a la humanidad, será otorgará en sesión solemne, a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz la Medalla al Mérito “Luis García de Arellano” 2025, reconociendo a una tamaulipeca universal cuyo trabajo engrandece al estado y al país.