Habrá en Soto la Marina Brigada “Gladiadores” para incendios forestales

Para combatir incendios forestales en este municipio de Soto la Marina, habrá una brigada denominada “Gladiadores” que estará integrada por jóvenes marsoteños, dentro de un programa federal de la Comisión Nacional Contra Incendios Forestales (CONAFOR) y que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de Soto la Marina que preside la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez.

El pasado lunes se llevaron a cabo en el Polideportivo distintas pruebas entre los jóvenes que integrarían la brigada, a quienes en su momento la CONAFOR les impartirá un importante curso, dado la complejidad para enfrentar un incendio forestal.

Esta brigada “Gladiadores”, aunque es parte de un programa federal de la CONAFOR, dependerá de la Coordinación de Protección Civil Municipal a cargo de Enrique Enríquez Hernández.