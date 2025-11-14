Locales

Habrá en Soto la Marina Brigada “Gladiadores” para incendios forestales

11 min ago
Menos de un minuto

Para combatir incendios forestales en este municipio de Soto la Marina, habrá una brigada denominada “Gladiadores” que estará integrada por jóvenes marsoteños, dentro de un programa federal de la Comisión Nacional Contra Incendios Forestales (CONAFOR) y que cuenta con todo el apoyo del Gobierno de Soto la Marina que preside la Lic. Glynnis Jiménez Vázquez.

El pasado lunes se llevaron a cabo en el Polideportivo distintas pruebas entre los jóvenes que integrarían la brigada, a quienes en su momento la CONAFOR les impartirá un importante curso, dado la complejidad para enfrentar un incendio forestal.

Esta brigada “Gladiadores”, aunque es parte de un programa federal de la CONAFOR, dependerá de la Coordinación de Protección Civil Municipal a cargo de Enrique Enríquez Hernández.

11 min ago
Menos de un minuto
Ver más

Artículos relacionados

Destaca la Técnica 12 en Concurso de Escoltas y Juegos Deportivos: Ganó primer lugar de Escoltas

23 min ago

Reconoce el PAN Soto la Marina trabajo periodístico de El Redactor en sus 31 años de fundación

27 min ago

Apoyos y servicios brindó a marinenses la Brigada “Transformando Familias” del DIF

14 horas ago

Visitó el Secretario de Educación el COBAT 16

14 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button