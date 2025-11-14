Por: Raúl Terrazas Barraza

El TUC-ex

Al fin habrá acciones políticas contra los del sexenio pasado que hicieron y deshicieron con los recursos estatales, sin que, hasta la fecha, la imposición de penas en años de cárcel pueda dar una suma proporcional al tamaño del abuso.

Diputadas y Diputados locales y federales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, se reunieron para anunciar que toman la vaca por los cuernos y llegarán hasta las últimas consecuencias como grupo, que ya actuante, serán algo así como el Todos Unidos Contra el ex, es decir, el TUC-ex.

Suena bien, que este tipo de cosas se hagan de verdad y mejor aún con la gran dedicatoria de alguien que estuvo en las filas del panismo, para hacer valer aquello de que, para que la acuña apriete tiene que ser del mismo palo, eso sí, de otro color, el color que el pueblo porta con tanta determinación, el guinda.

La estrategia dada a conocer por el Diputado Federal Sergio Gutiérrez Lara, vicecoordinador de la Cámara Baja del Congreso de la Unión en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Diputado Humberto Prieto Herrera, tiene que ver con la instalación de módulos en sitios públicos.

Serán para reunir unas 100 mil firmas que darán soporte a un documento que será entregado a la Suprema Corte de Justicia y lograr la extradición de USA del responsable de la mala administración panista del pasado reciente y demostrar a los ministros el sentir del pueblo de Tamaulipas por los presuntos delitos cometidos en el sexenio pasado.

Gutiérrez Luna, expresó con determinación que exigirán la ejecución de ordenes de aprehensión y en el entendido de que, hay muchas cosas que deben de plasmarse en documentos judiciales, cosa que él sabe, porque fue uno de los que tuvo información a la mano para evitar que, en ausencia el exmandatario García fuera ungido como Diputado Federal plurinominal hace poco más de un año.

El Diputado Federal de Nuevo Laredo, Carlos Cantú Villarreal, no podía esconder su felicidad por la fuerza que ha tomado el movimiento para cambiar de las declaraciones a los hechos, ya que, él es uno de los que sufrió en carne propia la persecución política del sexenio pasado, así que, seguro coordino el armado de la estrategia dada a conocer por Gutiérrez Lara y Prieto Herrera.

El punto es que, la red de protección creada por los García de Reynosa para evitar acciones judiciales en su contra, tiene que cortarse, cosa que ya comenzó, porque los amparos que serán entregados por funcionarios judiciales de Tribunales Colegiados, como si fuera simples hojas de máquina, ya no existen.

Desde la parte estatal, el vicecoordinador de la Cámara de Diputados Federal, pidió a sus compañeros Legisladores que lleven a cabo las acciones legales para retirar al exmandatario vehículos y escoltas que se pagan con recursos del Gobierno de la entidad, porque no vive en Tamaulipas ni está en México y tiene cuentas pendientes con la justicia, así que, los custodios y el quipo debe ser retirado y destinado a cuidar al pueblo.

Claro que habrá infinidad de personas que firmen y por tanto colaboren con las y los Diputados del PMRN, encausar en forma adecuada los reclamos que las y los tamaulipecos han hecho durante tres años por la mala administración realizada por el PAN.

Los otros

A propósito de Diputados Federales, el de Victoria, José Braña Mojica, que quiere ser candidato a la presidencia municipal en el 2027, trajo algunos tips sobre la reforma electoral que trabaja el Gobierno de la República para el año que viene.

Precisa que el INE ya no se llamará así, que le cambiarán de nombre y que, tendrá menos consejeras y consejeros, asimismo que, la Cámara Diputados tendrá Legisladores plurinominales, pero, no en la misma cantidad de ahora, serán la mitad.

También, como si fuera una medida mediterránea, por aquello de la expresión que alguna vez hiciera el Pintor Alejandro Rosales Lugo respecto a la comida de aquella región del mundo, pues considera que es a la mitad, porque sirven muy poca, así que el financiamiento a los partidos políticos será mediterráneo, es decir, la mitad del actual.

Comenzó este jueves el Buen Fin y aunque la participación al parecer se quedó corta en el arranque de la estrategia de ventas impulsada tanto por el Gobierno como por la iniciativa privada, sin embargo, se espera que desde este viernes y el fin de semana la gente se volque a las tiendas comerciales para aprovechar las ofertas que van desde el 10 hasta poco más del 30 por ciento.

El Gobierno del Estado, determinó a través de las Mesas de Seguridad y Paz que habrá vigilancia especial durante el Buen Fin para que las personas puedan acudir con un buen grado de confianza.