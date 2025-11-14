EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues de manera exitosa se desarrolló la Jornada denominada “Transformando Familias” del Sistema DIF Tamaulipas en nuestro municipio la mañana del jueves en el Polideportivo local, siendo recibida por la joven alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Acudió en representación de la esposa del gobernador MARIA DE VILLARREAL, la Directora Estatal del DIF, PATRICIA EUGENIA LARA AYALA…La titular del sistema en Soto la Marina, FER JIMENEZ SALINAS no pudo estar presente debido a que la cigüeña tocó su puerta en días recientes y por ello convalece en su casa cuidando a su hermoso bebé…También hizo acto de presencia la directora en el municipio IMELDA PAVÓN VALDÉS…Fueron cientos y cientos las familias que resultaron beneficiadas a través de las acciones de gestoría que se desarrollaron por parte de muchas dependencias estatales ahí presentes y del municipio también por supuesto…Pues en el gobierno federal Morenista ahora se espantan porque el pueblo de México organiza marchas contra el sistema de gobierno…Los zurdos de nuestro país navegan dentro de un inmenso y profundo mar de contrariedad…De la mano del entonces opositor ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR paralizaron el centro histórico de la capital del país no se cuantas ocasiones y de la mano de este mismo personaje quemaron pozos petroleros y realizaron desmanes en la mayor parte de la república…Los presidentes que ellos llaman abusivos siempre les toleraron todo tipo de tropelías…Pero ahora y desde hace siete años ya sentados en el mando del país son muy sensibles ante las marchas y las concentraciones que la población realiza contra las políticas erróneas que están aplicando…Sobre todo las que tienen que ver con el tema de la inseguridad…Con voz lenta y pausada imitando a su padre político, la presidenta SHEINBAUM niega en las mañaneras una y otra vez que el país se le está incendiando..Con todo y que los números y las estadísticas de su propio gobierno le revienten en la cara…Dicen y con sobrada razón que CLAUDIA solamente es la encargada de la oficina presidencial, pero el que manda vive en su finca en el Estado de Chiapas…El único leal que tiene CLAUDIA en su gabinete es el Secretario de Seguridad Pública federal OMAR GARCIA HARFUCH, pero la realidad es que está copado por tiburones que solamente responden a las directrices del que se fue, pero no se fue…En temas locales la alcaldesa GLYNNIS ha tenido una semana de lo más atareada…Entregó la pavimentación hidráulica que beneficia de manera directa a las comunidades educativas de las Escuelas “Lázaro Cárdenas” y “Alberto Carrera Torres”…De igual manera puso en marcha la rehabilitación del drenaje sanitario de la Calle Matamoros entre lateral y Felipe de la Garza…Además puso en marcha la perforación de un pozo profundo que abastecerá de agua a la colonia Barrio Blanco entre otras que llevó a cabo en esta semana…La mejor receta ante las calumnias es el trabajo, son los hechos…Y en ese sentido un día si y el otro también GLYNNIS responde con acciones de su gobierno…Pues el buen amigo LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA está a cargo de la Asociación Mariana Trinitaria en Soto la Marina y ya abrió sus trabajos de gestoría atendiendo en la recepción de solicitudes de apoyos para tinacos de almacenamiento de agua…LUIS le entiende y muy bien a este tema y es que cuando fue director municipal y delegado estatal de SEBIEN operó para esta mencionada asociación de manera coordinada en su calidad de funcionario…Pues falleció mi estimado amigo PEPE DE LA PAZ GOMEZ la noche del pasado martes en un Hospital de Ciudad Victoria…PEPE dejó huella buena en su transitar por este mundo terrenal…Supo hacer amistades, pero por montones en este plano…Fue un gran gestor de su comunidad el Ejido el Porvenir en donde se desempeñó como delegado municipal y comisariado en no pocas ocasiones además de presidente de muchos comités de obras…Con esto tenemos que acaba de perder su comunidad, así como Soto la Marina a uno de los últimos lideres políticos y sociales de la anterior generación…Una generación a la que perteneció don PEPE DE LA PAZ que no fue de cristal, fue una generación de hombres de lucha, de vergüenza propia y de una sola palabra…Poco a poco se nos están yendo los marsoteños de ley…Descanse en paz el buen amigo JOSÉ DE LA PAZ GOMEZ CASTILLO…Retomando el tema político local pues vaya que le están batallando los adversarios naturales de GLYNNIS para encontrarle algún lado vulnerable rumbo a procesos electorales próximos…Cada calle rehabilitada es una sonora bofetada para quienes quisieran encontrar alguna manera de pegarle a su administración…Igual de cierto es que GLYNNIS parece tenerle paciencia a los colaboradores que todavía a estas horas del partido no le han entendido al cien por ciento al delicado tema de la gobernanza…Algunos de estos se quieren escudar en el pretexto de que son jóvenes y no tienen experiencia…Con todo y que ya sean treintones algunos de ellos…Pero se escudan de manera injusta en la labor óptima que realiza su jefa GLYNNIS…El Secretario del Ayuntamiento SERGIO RUIZ BALANDRANO, así como el tesorero EDGAR LARA MACHUCA además, el Director de Obras Publicas ALFREDO MARTINEZ y el Director de Tránsito, JUAN FRANCISCO BANDA CONDE son algunos de los elementos que le están respondiendo al cien por ciento a la presidenta municipal…Por ahí se me escapan algunos dos o tres más de mi mente…Los licenciados GASPAR ARELLANO y FRANCISCO MENDIOLA se sumaron a la jornada de DIF estatal que se desarrolló el pasado jueves en esta localidad…Aportaron asesorías a personas de nuestra comunidad en lo referente a trámites de testamentos y otros más…Por cierto ambos profesionales del derecho son de raigambre cien por ciento marsoteño y de esta manera le aportan a su municipio por medio de su conocimiento profesional…Este próximo 27 de noviembre culmina la ultima entrega del apoyo 2025 a los beneficiarios del programa de 65 y Más del municipio según me lo comentó la coordinadora de los Servidores de la Nación, MARYJOSE MARTINEZ…De igual manera quiero reconocer el trabajo solidario que ante nuestra comunidad se lleva a cabo por parte de las integrantes de la asociación, “Regala una Esperanza” de Soto la Marina…Cada mes hacen entrega de apoyos sobre todo a personas que requieren de ayuda para doctores o para medicamentos…Ellas realizan actividades con sus propios recursos, como elaboración de tamales y otras más con el propósito de hacerse de fondos económicos que les permitan poder seguir realizando su noble labor…El pasado miércoles se celebró el Día del Cartero en nuestro país…Por supuesto que en ese sentido el vecino AMADO CISNEROS ALMAGUER recibió muchas felicitaciones por su excelente labor como responsable de la oficina local de correos…Cual será el futuro político del Partido del Trabajo en Soto la Marina ahora que se hizo oficial que no irán en alianza con el Verde ni con Morena?… En las últimas elecciones locales el PT ha estado jalando en coalición con otros partidos que han ganado las elecciones municipales…De hecho estas coaliciones les han permitido ocupar un espacio importante en los últimos cabildos municipales…Vamos a esperar…Nuestro gran amigo NINE CONDE no la ha estado pasando nada bien en estos días en su estado de salud…Su familia está pidiendo el apoyo de la siempre solidaria comunidad marsoteña…NINE es uno de nuestros icónicos personajes del entorno local…Se hace necesario apoyarlo ahora que requiere de nuestra ayuda…Está luchando contra una dura enfermedad…Animo NINE!…Pues en Ferretería y Materiales GOMANZA se han sumado al Buen Fin y por ello es que tan prestigiada empresa a cargo de ERNESTO GOMEZ tienen preparado un verdadero carrusel de precios bajos en sus productos…Aplicará el Buen Fin en materiales GOMANZA del 17 al 22 del presente mes de noviembre…De esta manera ERNESTO GOMEZ se solidariza con sus clientes y favorecedores al ofrecerles en las fechas en mención los mejores precios en sus materiales y variados artículos, de alta calidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…