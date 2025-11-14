Locales

Dotarán de aparatos auditivos a 17 marsoteños

27 min ago
1 minuto de lectura

Tras la realización de audiometría y la toma de medidas para aparatos auditivos, 17 marsoteños serán beneficiados con ese tipo de dispositivos parte de DIF Tamaulipas.

Esta importante acción fue posible gracias a la gestión del área de Lazos de Esperanza del DIF Soto la Marina, que preside la Lic. María Fernanda Jiménez Vázquez, quien  reafirma el compromiso de seguir trabajando por el bienestar y la inclusión de quienes más lo necesitan.

Por lo anterior se hace un al DIF Tamaulipas y de manera especial a la Dra. Maria de Villarreal  por su invaluable apoyo, que en este caso mejora la calidad de vida de quienes requieren un equipo de audición y por continuar impulsando programas que mejoran la calidad de vida de las familias tamaulipecas.

