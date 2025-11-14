Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Operativos antialcohol serán permanentes en Victoria

La Dirección de Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria que dirige el abogado Javier Córdoba González, realiza ya operativos permanentes aleatorios antialcohol a partir de este jueves 13 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de enero de 2026, con el objetivo de prevenir accidentes viales durante la temporada del Buen Fin y las fiestas decembrinas.

Lo anterior lo dio a conocer el Coordinador Operativo de Tránsito, Ing. José Luis Arroyo Negrete y explicó que, el dispositivo se aplicará todos los días de la semana y en distintos puntos de la ciudad, tanto de día como de noche, con apoyo de la Guardia Estatal y la Guardia Nacional.

La intención es brindar seguridad tanto a automovilistas como a transeúntes detectando a conductores en estado de ebriedad y con ello, poner en riesgo su vida y la de los demás.

Durante los operativos, los agentes realizan revisiones preventivas y aplican sanciones conforme al reglamento. En caso de que un conductor sea sorprendido en estado de ebriedad, la multa asciende a 5 mil 800 pesos, además de 5 mil pesos por el arrastre y corralón.

Arroyo Negrete destacó que las fiestas de fin de año suelen incrementar los riesgos viales por el aumento de reuniones y el consumo de bebidas embriagantes, por lo que exhortó a los automovilistas a no manejar bajo los efectos del alcohol ni utilizar el celular mientras conducen.

Exhortó a los ciudadanos a no incurrir en este tipo de prácticas, que son sancionadas por la autoridad y que ponen en riesgo su integridad física.

Actualmente la dirección de Tránsito Municipal cuenta con 56 elementos operativos, 6 motocicletas y 13 patrullas que estarán desplegadas las 24 horas del día para reforzar la vigilancia en la capital tamaulipeca.

Además, iniciará un dispositivo especial de seguridad en cajeros automáticos, principalmente en aquellos sin presencia bancaria, con el fin de proteger a los ciudadanos que retiren o depositen dinero durante el Buen Fin y las fechas navideñas.

El jefe operativo reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener la prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar conducir en estado de ebriedad, recordando que el propósito del operativo no es sancionar, sino proteger vidas.

“A todos nos esperan en casa y al momento de difundir los puntos antialcohol los conductores que van en estado de ebriedad toman vías alternas y pueden ocasionar un accidente fatal y si no tienes nada a que salir mejor Quédate en Casa”.

Presente Guardia Estatal en arranque de El Buen Fin 2025 en Tamaulipas

En conjunto con instituciones de los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad civil organizada, personal de la Guardia Estatal en la capital del estado, Ciudad Victoria, participó en el banderazo de arranque de la edición 2025 de El Buen Fin. El objetivo es garantizar la seguridad de ciudadanos, comerciantes y visitantes durante los días de mayor actividad comercial del año.

El banderazo se llevó a cabo en distintos puntos del estado, con presencia de elementos de la Guardia Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos y Tránsito, quienes suman esfuerzos para mantener el orden, prevenir incidentes y apoyar a la población en caso de emergencias.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reafirma su compromiso de preservar entornos que propicien el desarrollo económico en la entidad.

Cabe destacar que en Ciudad Victoria, personal de la Dirección de Tránsito Estatal y local participó en el inicio del operativo, junto a autoridades municipales y representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco). Y todo, insisto, por la seguridad de la ciudadanía, comerciantes y visitantes de otros lugares.



Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.